İsmet Berkan: Rusya-Ukrayna savaşı, Türkiye’ye bir "fırsat penceresi" açtı

Karar yazarı İsmet Berkan, Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye’ye bir “fırsat penceresi” açtığını savunurken, "Daha önce çok azalan, hatta Amerikan Başkanı tarafından aylarca telefonla konuşmasa bile çok şey fark etmeyen bir seviyeye inen jeo-stratejik önemimiz birden yeniden arttı. Zaten ‘fırsat penceresi’ni açan şey de bu oldu" dedi.

Berkan, Türkiye'nin bu fırsatı elde etmek için yapması gerekenler olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Eğer Türkiye veya bir başkası tarafından sağlanan bir barış olmayacak, savaş da çok uzayacaksa Türkiye bugünkü pozisyonunu sürdüremeyebilir.

Ülkemizden ilk beklenen yaptırım rejimine katılması. Eğer katılmazsa, 'Türkiye de zaten otoriter bir lider tarafından yönetilen bir ülke, Batı’dan çok Rusya’ya yakın' lafları hemen ortaya çıkıverir.

Kaldı ki, eğer Türkiye fırsat penceresinden yararlanmak istiyorsa, demokrasi, hukuk devleti, insan haklarına saygı gibi alanlarda adım atmadığı sürece, sanki önüne gelen fırsatları yeterince değerlendiremeyecek."

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