İsmet Berkan: İmamoğlu'nun fotoğrafına verilen tepkiler, kurulmaya çalışılan barışmacı imajın yıkılma ihtimalini ortaya çıkardı

Karar yazarı İsmet Berkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" söylemini ve bu çizgideki politikasını hatırlatarak, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisinde gazetecilerle çektirdiği fotoğrafın "CHP açısından bunca yıldır kurulmaya çalışılan barışmacı imajın yıkılması ihtimalini ortaya çıkardığını" savundu.

"Tayyip Erdoğan eğer seçimi kaybedecek olursa topyekûn muhafazakar ahlak da seçimi kaybetmiş, yerine modernleşmeci ahlak mı gelmiş olacak? Modernleşmeci ahlak iktidara gelirse muhafazakar ahlaka karşı bir kültür savaşı mı başlatacak?" diye soran Berkan, şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki seçimde iktidarı elde etmeyi uman muhalefet ve o muhalefetin göbeğinde yer alan Cumhuriyet Halk Partisi geçen haftaya kadar aslında son derece dikkatli bir çizgide yürüyor, iktidar değişse bile bir “kültür savaşı” yaşanmayacağına dair teminat vermeye gayret ediyor, hatta “helalleşme” adı altında bir çeşit barış projesini anlatıyordu.

Başka da bir şey yapamazdı; çünkü Tayyip Erdoğan’ı yenmenin yegane yolu, Erdoğan’la bir arada durmayan herkesi bir araya toplayabilmekten geçiyordu. CHP siyasi tarihimiz açısından son derece kritik bir kavşakta; hayat CHP’yi çoğulcu olmaya, rakip siyasi anlayışlarla ayrılıkları değil ortak noktaları öne çıkarmaya zorluyor.

CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2017 yılından beri bu ortak zemini kurmaya çalışıyor. O zemin en azından demokrasi ve insan haklarını savunmak konusunda oluşturuldu, aynı metnin altına imzalar da atıldı.

Ama geçen hafta Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz gezisinde çekilen bir fotoğraf ve o fotoğrafta yer alan bir kişiye verilen tepkiler, CHP açısından bunca yıldır kurulmaya çalışılan barışmacı imajın yıkılması ihtimalini ortaya çıkardı. Meğer bu kadar da kırılganmış çoğulculuk.

Bir grubun intikam isteği partinin İstanbul İl Başkanı tarafından da desteklenip parti genel merkezi ağzını açmayınca Kılıçdaroğlu’nun “helalleşme” çağrılarının samimiyeti konusunda tereddütler arttı.

Bakalım CHP, oyunun yüzde 25 olduğunu görmezden gelen çoğunlukçu mahalle baskısının mı peşinden gidecek yoksa tarihin onu zorladığı çoğulculuğu mu savunacak?"