İsmet Berkan: Erdoğan da etrafındaki kraldan çok kralcı takım da İmamoğlu Cumhurbaşkanı olsun diye neredeyse özel bir çaba içinde

Karar gazetesi yazarı İsmet Berkan,"Bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan da, onun etrafındaki kraldan çok kralcı takım da, Ekrem İmamoğlu CHP’nin adayı olsun ve hatta seçimi kazanıp Cumhurbaşkanı olsun diye neredeyse özel bir çaba içinde" dedi.

Berkan, İmamoğlu hakkında açılan "türbe" incelemesinden hareketle kaleme aldığı yazıda, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, aklı ve mantığı ona İmamoğlu’nu görmezden gelmeyi emretse de, sık sık duygularına yenildi ve Cumhurbaşkanı sıfatıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyla polemiğe girdi. Daha da girecek. (İmamoğlu 'Kanal İstanbul' dedikçe, Cumhurbaşkanı damarına basılmış gibi geriliyor olsa gerek.)" ifadesini kullandı.

Berkan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu duygulara yenilme işi yerel seçim gecesi başladı. Ak Partililer büyük bir inançla o gece 'Seçimi çaldılar' dediler, sonra Erdoğan da aynı şeyi söyledi. Kendi bütün milli iradeci geçmişlerini inkar etmek pahasına İstanbul’da seçimi tekrar ettirdiler ve Ekrem İmamoğlu’na tarihi bir zaferi ikinci kez kazandırdılar. Böylece İmamoğlu, Tayyip Erdoğan’ı seçimde iki kez yenen siyasetçi sıfatını kazandı.

Bu yetmezmiş gibi, onu kasten engellediklerini belli edecek şekilde bir sürü şey yapıyor bu geniş iktidar çevresi. Salgında yardım toplamayı yasaklamaktan tutun da ucuz ekmek satacak büfeleri kaldırtmaya kadar aslında Ak Parti’de değil CHP’de görmeye alışkın olduğumuz türden 'ergen siyasetçi' hataları üst üste geliyor. Bu sayede İmamoğlu’na ciddi bir mağduriyet yaratıyorlar.

Bir zamanların hükümeti Tayyip Erdoğan’ın önünü kesmek için İstanbul Belediyesine mülkiye müfettişlerini yığmıştı ama o zaman yöneltilen suçlamalar hep gayet ciddi şeylerdi, Akbil yolsuzluğundan İSKİ’de olup bitenlere kadar.

Şimdinin hükümeti de aynı arayış içinde ama buldukları suçlar bunlar işte: Türbede elini arkada bağlamak, HDP’li belediye başkanını ziyaret etmek… Peh peh peh.

Geçmiş hükümet Tayyip Erdoğan’ın üzerine vararak aksine onu parlatmış, onun siyaseten daha fazla ciddiye alınmasına neden olmuş, bugüne varacak yolu açmıştı. Şimdiki hükümet de aynısını yapıyor.

Sonucu da muhtemelen aynı olacak. Şimdiden hayırlı olsun."

Yazının tamamı için tıklayın.