İsmet Berkan: Başkanlık sistemini en yanlış anlayan galiba Tayyip Erdoğan oldu

Karar yazarı İsmet Berkan, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'ni "istikrarsızlık" olarak tarif ederken, "Sistemde bir tane sabit var, Tayyip Erdoğan ama o sistemi, politikaları, anlayışları, hatta ahlaki duruşları bile her an değiştirebiliyor" dedi. Berkan, "Başkanlık sistemini en yanlış anlayan galiba Tayyip Erdoğan oldu" dedi.

Berkan, yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış politikada izlediği değişiklikleri, ekonomi bürokratlarını ve bakanlarını pek çok kez değiştirmesini örnek gösterdi.

Berkan, Erdoğan'ın politika değişikliklerinin "yalpalama" değil "tam ters yöne dönme" olduğunu savunurken, "Onun bu esnekliği, içeride ve dışarıda Erdoğan’ın bir sonraki hamlesine ilişkin büyük bir belirsizlik yarattığı için hepimiz bir yerde diken üstünde yaşıyoruz; çünkü 'her an her şey olabilir' diye adlandırabileceğimiz bir atmosfer doğuyor; üstelik zaman zaman sahiden her şey olabiliyor da…" dedi.

Berkan, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Tabii bu kadar sık politika, insan ve ilke değiştirmenin bir de kaçınılmaz sonucu var, yönetim kalitesinde inanılması güç bir yüksek irtifa kaybı ile karşı karşıyayız. Daha da fenası başarısızlık da cezalandırılmıyor; bırakın cezalandırmayı eleştirilmiyor bile.

Başkanlık sistemi, Erdoğan’a 5 yıl kesintisiz iktidar verecek, o da gündelik kaygılarla değil 5 yıllık vadeyle düşünüp ülkeyi yönetecekti.

Öyle olmadı. Gündelik kaygılar ve gündelik yönetim ağır bastı. Erdoğan, kendi getirdiği sistemin en büyük faydasından yararlanmadı.

70’lerin veya 90’ların koalisyon dönemlerinde bile bu kadar çok ve sık politika, ilke ve insan değişimi görmedik.

Son dört yılda üç ayrı hükümet değiştirmiş gibi hissettik.

Attila İlhan yaşıyor olsa, belki de 'Hangi Erdoğan?' diye yazardı ama o da eksik olurdu; çünkü iki değil en az dört tane Erdoğan yaşadık, daha da yaşıyoruz."

