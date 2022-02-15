İsmet Berkan: Elektrik sektöründe durum o kadar hassas ki, 'zincirleme batış' senaryoları yazılmaya başlandı

Karar yazarı İsmet Berkan, 2018'den itibaren dövizin arttığını söylerken, enerji sektörünün ve inşaat sektörünün borç krizi içinde olduğunu, bunun da bankacılık sektörünü sıkıntıya soktuğunu dile getirdi.

Berkan, yazısında şunları kaydett:

"Türkiye’nin elektrik sektöründe bir sürü çarpıklık var. Bu çarpıklıklardan en büyüğü, pek çok şirketin işin hem üretim hem dağıtım tarafında büyük oyuncu olarak yer alması. Oysa biz elektrik sektörünü özel rekabete açarken tam da bu ilişkiyi koparan kanunlar yazmıştık; Uzanlar, sahibi oldukları elektrik dağıtım ağından vazgeçmedikleri için elektrik şirketlerine el konmuştu.

Şimdi son fiyat düzenlemeleri ve devletin en azından 2019’dan beri ucuz elektrik vererek özel sektör adına sübvansiyon yapmasıyla enerji sektörünün bankalarla ilişkisinde belli yumuşamalar oldu ama o da bir yere kadar. Hala sıkıntı büyük, hala borcunu ödeyemeyen şirketler konusu gündemde.

Bilenler biliyor, elektrik sektöründe durum o kadar hassas ki, bazıları 'zincirleme batış' senaryoları yazıyor. Yani sektördeki bir oyuncu batacak ve yükümlülüklerini yerine getiremeyecek, o yüzden ardı ardına başka şirketler de batacak.

Aslında en büyük meselemiz elektrik değil. Bu sektör stratejik bir sektör, en kötü ihtimalle devlet bir gecede, neresi aksıyorsa orayı kontrolu altına alır. Ama bir de bankaların alacakları konusu var, o konu çok derin ve zor."

TIKLAYIN - Murat Yetkin: Önemli bir şirket battı, zincirleme elektrik krizi riski var