Murat Yetkin: Önemli bir şirket battı, zincirleme elektrik krizi riski var

Gazeteci, yazar Murat Yetkin, Türkiye’nin en büyük elektrik şebekesi kuruluş-bakım şirketi Yılmaz Elektrik’in konkordato ilanının çok sayıda ili ilgilendiren sonuçları olabileceğini söyledi.

Asıl sorunun Türkiye'nin onlarca şehrine giden hatların, kış koşullarında arızalanmaya başladığında ortaya çıkacağını söyleyen Yetkin, "Zincirleme reaksiyon derken sadece fiyattan bahsetmiyoruz artık, aslen taşeron şirketlerin değil dağıtım şirketlerinin sorumluluğunda bulunan elektrik akımının fiilen vatandaşa ulaştırılması sorunundan bahsediyoruz; Isparta da olduğu gibi" dedi.

Yetkin şu ifadeleri kullandı:

"Yılmaz Elektrik dağıtım şirketlerinden alacaklarını tahsil edemiyordu. Ekonomik krizle birlikte ortaya çıkan fatura tahsilatı sorunu da vardı. Enerji Bakanlığıyla iş yaptığı için ismini vermekten çekinen iş dünyasından bir kaynağım hem dağıtım hem altyapı şirketlerinin döviz krizinin baş gösterdiği 2018’den bu yana düzenli ödeme alamadıklarını söyledi. Bunda özelleştirme ihalelerinin dolar üzerinden yapılmış olmasının ve döviz krizinin ekonomik krize dönüşmüş olmasının payı büyük."

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