İsmet Badem son yolculuğuna uğurlandı

Burak GEZEN - Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE (DHA) - Çanakkale\'nin Biga ilçesinde 2 gün önce geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybeden Türk basketbolunun duayen ismi İsmet Badem, bugün ikindi namazına müteakip Eceabat ilçesine bağlı Seddülhabir köyü meydanında kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Biga-Çan karayolunun 11’inci kilometresinde geçen perşembe günü geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybeden Türk basketbolunun efsane ismi İsmet Badem bugün son yolculuğuna uğurlandı. İsmet Badem için yaz aylarını geçirdiği Çanakkale’nin Eceabat ilçesine bağlı Seddülbahir köyünde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreni öncesinde Badem ailesinin yazlık olarak kullandığı evin önüne konulan anı defterine cenaze törenine katılmak için gelenler tarafından notlar yazıldı. Cenazesi yazlık evinin önüne getirilen İsmet Badem için burada helallik istendi. İsmet Badem\'in eşi İffet, çocukları Burçin ve Cihangir Badem taziyeleri kabul etti. Gözyaşlarına hakim olamayan oğlu Cihangir Badem üzerindeki motosikletçi yeleği ve kaskını babasının tabutunun üzerine bıraktı. İkindi namazının ardından, Seddülbahir köyü meydanında oluşturulan alanda cenaze namazı kılındı.

Cenazeye Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Ceo\'su Ömer Onan, Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) Eski Başkanı Aydın Örs, TBF Eski Başkanlarından Harun Erdenay ile çok sayıda motosiklet derneği üyesi ve basketbol yorumcusu ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze töreni öncesinde Türk basketbolu ve spor camiasının büyük bir değeri kaybettiğini belirten TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, \"Bazen duygularınızı ifade etmek çok zor oluyor gerçekten. Sevdiklerinizin böyle aranızdan gitmesi tabii ki de sizi üzüyor. İsmet abi gerçekten gerek benim sporculuk hayatımda daha öncesinde sonrasında da Türk sporu için Türk basketbolu için 7/24 hizmet etmiş bir insandır. Ona ne kadar teşekkür etsek azdır. Gerçekten basketbolu Türkiye\'nin her köşesine yaymak için gece gündüz seyehat eden, okullara giden, maçlara giden, fotoğraf çektiren, çok keyifli neşeli bir insandı. Böyle hiç beklemediğimiz bir anda böyle bir olayla karşılaşmak sadece beni değil buradaki herkesi üzmüştür. Gerçekten çok seveni olan bir insandı. Allah öncelikle eşine ve çocuklarına sabır versin diyorum\" dedi.

İsmet Badem\'in ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla Seddülbahir köyü mezarlığında toprağa verildi.

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