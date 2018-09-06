İsmet Badem hayatını kaybetti (1)

ÇANAKKALE,(DHA) -

Türk basketbolunun duayen isimlerinden İsmet Badem, Çanakkale\'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Badem\'in vefat haberini oğlu Burçin Badem sosyal medya hesabından duyurdu. Burçin Badem, \"Maalesef Babam İsmet Badem\'i Kaybettik! Babam İsmet Badem\'i yaklasik 1 saat önce kaybettik. Şu anda Çanakkale\'ye gidiyorum. Ayrıntılı bilgilendirme yapacağız\" ifadelerini kullandı.

İsmet Badem, bugün saat 15:00 sıralarında sosyal medya hesabından, bölgede motosiklet ile yaptığı geziden takipçilerine bir fotoğraf paylaşmıştı. Badem fotoğrafının üzerine yazdığı notta, \"Dostlarla Çan-Biga Turu\" ifadelerini kullanmıştı.

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