İSMEK'te Kürtçe kursu başvuruları başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme Merkezi (İSMEK) bünyesinde başlayacak olan Kürtçe kursları için başvurular alınmaya başlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 12 Aralık 2019 tarihinde Kürtçe kurs için eğitmen alımı yapacağını duyurmasının ardından, bugün itibariyle İSMEK'te Kürtçe kursu için başvuru yapılabiliyor.

İBB'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kurslar, İstanbul’un Esenyurt, Esenyurt-Kıraç, Şişli, Fatih ve Bağcılar ilçelerinde yer alan İSMEK'lerde gerçekleştirilecek. Bazı ilçelerde kontenjan 25 kişi, bazılarında ise 15 kişiyle sınırlı olacak.

135 kişilik kontenjanın ayrıldığı kurslarda A1 seviyesinde Kürtçe öğretilecek. Kurslar 136 saat sürecek ve sonrasında katılımcılara sertifika verilecek.

Açıklamada, Kürtçe kursları için başvuruların 25 Ocak tarihine kadar devam edeceği ve her ilçede ders saatlerinin farklı olacağı kaydedildi.