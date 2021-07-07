İSMEK çalışanlarına hakaret ettiği iddia edilmişti; 18 kişi şikâyetten vazgeçti

Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin, İSMEK'in kadın çalışanlarına aşağılayıcı ve ayrımcı ifadeler kullandığı iddiasıyla "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, 18 müdahil şikâyetten vazgeçti.

İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Yeşim Meltem Şişli gelmedi. Sanık Şişli'nin avukatının ise hazır bulunduğu duruşmaya, müdahillerden İlknur Özdemir ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.

Dosyaya giren evrakların okunduğu duruşmada, 18 müdahilin şikâyetten vazgeçtiklerine dair dilekçeleri mahkemeye sundukları belirtildi.

Sanık avukatı Dilek Helvacı, şikâyetinden vazgeçenlerin "katılan" sıfatının kaldırılmasını ve Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'nden (UYAP) isimlerinin çıkarılmasını talep etti.

Mahkeme, şikayetinden vazgeçen kişilerin "katılan" sıfatlarının kaldırılmasına ancak "mağdur" sıfatları devam ettiğinden UYAP'tan silinmeleri yönündeki talebin ise reddine karar verdi.

Sanık avukatına, dinletmek istediği tanıkları hazır etmesi için bir sonraki celseye kadar süre veren mahkeme, duruşmayı 5 Kasım'a erteledi.

Ne olmuştu?

Meltem Şişli'nin, bir toplantıda İSMEK bölge sorumlusu kadınlara hakaret ederek, aşağılayıcı sözler sarf ettiği ve sonrasında çalışanların işlerine son verdiği iddia edilmişti.

Bu iddiaların basında yer almasının ardından, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, konunun soruşturulması için müfettiş görevlendirirken, İSMEK bölge sorumlusu kadınlar da Şişli ve Hayat Boyu Öğrenme Müdürü Erkan Duyar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Suç duyurusunu işleme koyan Başsavcılık, Şişli ve Duyar hakkında soruşturma başlatmış, ifadeleri alınan 19 kişi, sorumlu yöneticilerden şikâyetçi olduklarını bildirmişti.