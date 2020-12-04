İsmailağa Cemaati’ne bağlı İsmailağa Vakfı’nın kuruluş senedi Resmî Gazete’de yayımlandı.Kuruluşu Resmî Gazete'de yayımlanan İsmailağa Vakfı'nın amacı için "Vatanın bütünlüğünün korunması" dendi.

İsmailağa Cemaati’ne bağlı İsmailağa Vakfı resmen kuruldu. Cemaatin lideri olarak bilinen Ahmet Ustaosmanoğlu’nun kurucuları arasında yer aldığı vakfın yönetim kurulu henüz belirlenmezken mal varlığının 60 bin TL olduğu bildirildi.

Toplam malvarlığı 60 bin TL olarak kaydedilen vakfın kurucuları arasında, cemaat lideri Ahmet Ustaosmanoğlu da yer aldı.

Vakfın kuruluş senedinde Celal Erzincanlıoğlu, Mahmut Seyfettin İnanç, Ahmet Ustaosmanoğlu ve Adnan Muhlis Koçak, kurucular arasında sıralandı. Vakfın amacı ise şöyle açıklandı:

“Vatanın bütünlüğünün korunması ve maddi-manevi her türlü kalkınmasına yardımcı olmak, milletimizin birlik ve beraberliğini muhafazaya, dini, ahlaki, ilmi ve fikri seviyesini yükseltmeye, tarihi ve kültürel mirasını koruyup yaşatma ve geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.”