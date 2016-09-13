İsmailağa liderinin öldürülmesiyle ilgili dosya 'FETÖ' şüphesiyle yeniden açılıyor

İsmailağa cemaati liderlerinden Bayram Ali Öztürk cinayeti dosyası yeniden açılıyor. Öztürk'ün cinayet dosyasına bakan üç özel yetkili savcıdan birinin darbe girişimnden sonra başlatılan 'FETÖ' soruşturması kapsamında tutuklandığı belirtilirken diğer iki savcının firari olduğu öğrenildi.

İsmailağa cemaatinin liderlerinden Bayram Ali Öztürk, 3 Eylül 2006 tarihinde, sabah namazının ardından, Mustafa Erdal adlı kişi tarafından öldürülmüştü. Olaydan sonra katil zanlısı Mustafa Erdal da cemaat tarafından linç edilerek öldürülmüştü. Yeni Şafak'ın haberine göre, uzun yıllar 'FETÖ'ye bağlı olduğu ileri sürülen özel yetkili savcılar tarafından sonuçlandırılamayan cinayet dosyası, yeni gelişmeler ışığında raftan indirilerek yeniden incelenecek.

'''FETÖ' savcıları ört bas etti'' iddiası

12-18 Eylül tarihli Gerçek Hayat dergisinin haberine göre, ilk olarak Fatih Cumhuriyet Başsavcılığı'nda 'FETÖ'ye bağlı olduğu ileri sürülen Özel Yetkili Savcılar Süleyman Pehlivan, Cihan Kansız ve Salim Duran tarafından sonuçlandırılmadı. 10 yıl işlem yapılmadı. Katil zanlısı Mustafa Erdal'ın HTS kayıtları dosyada yer almadı. 'FETÖ'nün yargıdaki merkez yapılanması olduğu söylenen Özel Yetkili Mahkemeler, 17/25 Aralık sonrası kapatıldı. Savcılar ise meslekten men edildi. Dosyaya bakan Savcı Süleyman Pehlivan, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında tutuklanırken Cihan Kansız ve Salim Duran firari durumda.

Oğlu yeniden dinlenecek

Bayram Ali Öztürk'ün vaazlarda dinler arası diyalog projesini eleştirmesi yüzünden 'FETÖ' tarafından öldürüldüğü ihtimali şüphesi üzerine İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Mehmet Şenay Baygın, Bayram tarafından dosya raftan indirildi. Cinayet dosyasında Bayram Ali Öztürk'ün oğlu Mahmut Öztürk yeniden dinlenilecek ve katil Mustafa Erdal'ın öldürülmeden önce yaptığı telefon görüşmeleri mercek altına alınacak.