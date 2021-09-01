İsmailağa Fıkıh Heyeti üyesi Kalender: Çocuk oyuncağı olarak satılıyor ama her detayı yapılmış, karşı cinse farklı duyguları ortaya koyacak tarzda olması sıkıntı

İsmailağa Fıkıh Heyeti üyesi Fatih Kalender "Yolumuz Sohbet" adlı YouTube programında “Çocuklara oyuncak bebek veya oyuncak hayvan almak caiz midir?” sorusuna süs eşyası olarak kullanılmaması şartıyla caiz olacağını yanıtını verdi. Kalender, "Çocuk oyuncağı olarak satılıyor ama her detayı varıncaya kadar aynı şekilde yapılmış. Bakıldığı zaman bebekten daha ziyade karşı cinse karşı farklı duyguları ortaya koyacak tarzda birebir en ince detayına kadar varıncaya kadar böyle olması da ayrı bir sıkıntıyı doğuracaktır” dedi.

Geçtiğimiz Ocak ayında yayınlanan programda, Kalendar, çocuğun eline verilen oyuncağın süs eşyası olarak kullanılmaması şartıyla caiz olacağını ifade etti. Kalendar, "Çocuğun eline verilecek bir bebeğin ya da oyuncağın bir hayvan figürünün süs eşyası olmamak kaydıyla çocuk oyuncağı adı altında alınıp da vitrinlerde sergilenmemesi kaydıyla bunun caiz olacağı yine kitaplarımızda olan bir şey" ifadelerini kullandı.

Kalender konuşmasının devamında "Çocuk oyuncağı olarak satılıyor ama her detayı varıncaya kadar aynı şekilde yapılmış. Bakıldığı zaman bebekten daha ziyade karşı cinse karşı farklı duyguları ortaya koyacak tarzda birebir en ince detayına kadar varıncaya kadar böyle olması da ayrı bir sıkıntıyı doğuracaktır. Bu oyuncak olarak olmalıdır. Yoksa başka bir gaye başka bir şekilde bir şeyleri vehmettirilmemelidir" dedi.

Kalender açıklamasına şöyle devam etti:

"Çocuğun eline verilmeli. Yerine göre yere atacak yerine göre oyun oynayacak. Kendine göre bir evcilik oynayacak ama çocuk oyuncağı olmalıdır ve işi bittiği zaman da sepeti konulup kenara kaldırılmalıdır. Bu çocuk oyuncağı olarak alınıp da çocuğun eline verilmesin kırmasın gibi sebeplerle bibloymuş gibi vitrine koymayalım. Bu şekilde süs eşyası olarak kullanılmamalıdır ve bu konuda dikkat etmemizde fayda vardır."