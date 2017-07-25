İsmailağa cemaatinin 'tekbirle' karşıladığı Sakarya Valisi: O görüntü 15 Temmuz'dan

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, geçen günlerde sosyal medyada gündem olan görüntüleriyle ilgili olarak "15 Temmuz günü Sakarya’da düzenlenen büyük anma törenlerin ardından o gaziler, sabaha karşı saat 03.00’te Valilik önünde toplanmışlar. Bana da haber verdiler, 'Sizi de aramızda görmek istiyoruz' diye. Ben de gittim. Valilik makamına çıkarken 'Ya Allah Bismillah Allahu ekber' diye slogan attılar. Susturmayı uygun bulmadım" dedi.

Vali İrfan Balkanlıoğlu'nun, İsmailağa cemaatine mensup kişilerce "tekbirle" karşılanması, özellikle sosyal medyada gündem olmuştu.

Ahmet Hakan'ın "Sakarya Valisi ne diyor?" başlığıyla yayımlanan (25 Temmuz 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu aradı.

Anlattıklarını aynen aktarıyorum:

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- Paraşütle gelmedim: Ben mesleğe paraşütle gelmiş biri değilim. 20 yıllık kaymakam, 10 yıllık valiyim. En son Ordu Valisi olarak görev yapıyordum.

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- Göreve şöyle başladım: Sakarya Valisi olarak göreve 4 Temmuz’da başladım. Valinin göreve başlamasında mutat uygulama ne ise o yapıldı. İlin mülki erkanı karşıladı. El sıkıştık. Teşekkür ettik. Gittiler.

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- O görüntü 15 Temmuz'dan: 15 Temmuz’un, Sakarya için farklı bir anlamı var. Çünkü eşkıyalar, o gün tanklarla Valiliğe saldırmışlar ve halkın kararlı tutumuyla püskürtülmüşler. Olaylarda yaralanan gaziler var. 15 Temmuz günü Sakarya’da düzenlenen büyük anma törenlerin ardından o gaziler, sabaha karşı saat 03.00’te Valilik önünde toplanmışlar. Bana da haber verdiler, “Sizi de aramızda görmek istiyoruz” diye... Ben de gittim. Valilik makamına çıkarken “Ya Allah Bismillah Allahu ekber” diye slogan attılar. Susturmayı uygun bulmadım. Çünkü bu insanlar, 15 Temmuz’da böyle diyerek direnmişler. Makama geçtik. Kendilerine teşekkür ettim ve dağıldık.

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- Fotoğraftaki şehit babası: Bir de yayınlanan fotoğraf karesi var. O fotoğrafta yer alan kişi Derik’te bombalı saldırı sonucu şehit olan Kaymakamımız Muhammet Safitürk’ün babası Asım Safitürk... Kendisi bize iade-i ziyarette bulundu. Yanındakiler de beraberinde geldi. Şehidimizin babasına “Sen gel, yanındakiler içeri gelmesin” diyemezdim. Fotoğraf çektirmek istediler. Toplumun her kesiminden insanlarla fotoğraf çektirdiğim gibi bu insanlarla da çektirdim.

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- Liyakat esas olmalı: Ben liyakate önem veren bir bürokratım. FETÖ belasından kurtulurken başka tarikat mensupları tabii ki devreye girmemeli. Tabii ki liyakat esas olmalı. Benim görüşüm budur. Toplumun tüm kesimlerine açık olmayı ve diyaloğu esas alıyorum.

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İki şey söyleyeceğim:

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- Bir: Vali Bey’in anlattıkları beni ikna etti. İşin doğrusunun anlattığı gibi olduğuna tam anlamıyla ikna oldum.

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- İki: Tertemiz bir iletişim kurmak için gösterdiği çabadan dolayı kendisine teşekkür ediyorum.