İsmailağa cemaatine katılan Trabzonsporlu Aykut, cüppe ve sarıkla fotoğraf çektirdi

Trabzonsporlu futbolcu Aykut Demir, kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün de mensubu olduğu İsmailağa cemaatine girdi. Cemaat mensuplarının giydiği cübbe, sarık ve şalvarı giyip poz veren Aykut, daha önce de meskun mahalde silahla ateş açma, doktor dövme gibi olaylarla gündeme gelmişti.

Bordo mavili takımın defans oyuncusu Aykut Demir, İsmailağa cemaatine girdi. İsmailağa cemaatine mensup kişilerin giydiği cübbe, şalvar ve sarıkla fotoğraf çektiren Aykut'un bu görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi çekti. Aykut Demir'in geçtiğimiz cumartesi İstanbul'da oynanan Medipol Başakşehir maçından önce İsmailağa cemaatinin şeyhi Mahmut Efendi'yi ziyaret ettiği öğrenildi.

Hollanda'da dünyaya geldi

1988 yılında Hollanda'da dünyaya gelen ve futbola bu ülkede başlayan Aykut Demir, 2009 yılında 500 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Gençlerbirliği'ne geldi. Burada 4 yıl oynadıktan sonra 2.9 milyon Euro'ya transfer edilen Aykut, U17'lerden itibaren bütün Türk Milli takımlarında forma giydi.

Takım arkadaşları ona 'komando' diyor

Aykut Demir, silah merakı ve milliyetçi duygularının kabarık olması nedeniyle arkadaşlarının kendisine 'komando' dediğini söylüyor. Milli futbolcu,Gençlerbirliği'nde oynadığı dönemde verdiği bir röportajda da komando beresi takarak poz vermişti.

Üniversite binasına kurşun da Aykut'un silahından çıkmıştı

2 Eylül 2014'te Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü binasının ikinci katındaki pencereye bir mermi isabet etti. Yapılan incelemeler sonucu merminin Aykut’un tabancasından ateşlendiği ortaya çıktı. İfadesi alınan Aykut Demir hakkında ‘meskun mahalde ateş etme’ suçundan işlem yapıldı. Trabzonspor yönetimi bu olay nedeniyle kendisine 10 bin TL para cezası kesti ve Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde silahla dolaşmasını yasakladı.

Hastanede doktora yumruk attı

21 Ekim 2014'te, soğuk algınlığı şikayetiyle kız kardeşini Trabzon'da bir özel hastaneye götüren Aykut Demir, tahlil sonuçları çıkmadan kendisine bilgi vermek istemeyen doktora yumruk attı. Trabzonsporlu futbolcu, araya giren hastane görevlileriyle de kavga etti.

Boş zamanlarında boks yapıyor

Aykut Demir, boş zamanlarını boks yaparak değerlendiriyor. Aykut’un dövüş sporlarına büyük ilgi duyduğu biliniyor. Tahlil sonuçlarını vermek istemeyen doktor Latif Bayat ile önce tartışan Trabzonsporlu futbolcu, daha sonra yumruk attı.