İsmailağa cemaatinden hükümete eleştiren o yazı için açıklama

İsmailağa cemaatine bağlı Marifet Derneği'nin yayın organı Marifet Dergisi'nde yayınlanan başyazıda iktidara getirilen sert eleştirilerin kamuoyunda geniş yankı bulması üzerine İsmailağa cemaatinden açıklama geldi. Cemaatin sitesi olan ismailaga.org'da yayınlanan açıklamada, söz konusu yazının cemaati bağlamadığı belirtildi.

Marifet Dergisi'nin Eylül sayısında hükümete ağır eleştirilerin bulunduğu "Yeni Türkiye Kimin Türkiye'si" başlığıyla yayımlanan başyazıyı Marifet Dernekler Federasyonu Başkanı Muhammed Keskin kaleme almıştı. Yazıda özellikle "peygambere gurura kapıldı" diyen İçişleri Bakanı Efkan Ala ve "Bakara makara" ses kaydı ile gündeme gelen eski AB Bakan Egemen Bağış'a tepki gösterilmişti

'Mahmut Ustaosmanoğlu'nun zannedildiği gibi damadı değil'

Yazının kamuoyunda yankı bulmasının ardından "İsmailağa Vakıf Heyeti"nden bir açıklama geldi.

Cemaatin sitesi olan ismailaga.org'da yayınlanan açıklamada, söz konusu yazının cemaati bağlamadığı belirtildi.

Muhammed Keskin'in İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun zannedildiği gibi damadı değil bacanağı olduğunun belirtildiği açıklamada, özellikle Keskin'in açıklamalarının haberleştirilmesine yüklenilerek İsmailağa cemaati hakkında algı oluşturulmaya çalışıldığını belirtti.

İşte o açıklama:

"Zaman Gazetesi'nin 21.09.2014 Pazar günkü sayısında "Mahmud USTAOSMANOĞLU Hocaefendinin damadı ve İsmailağa cemaatinin önde gelen isimlerinden Muhammed KESKİN, son dönemde yaşananlarla ilgili ağır eleştiriler yaptı" şeklinde manşetten verdiği haber konusunda kamuoyuna açıklama yapılması zarureti doğmuştur.

Şöyle ki;

Habere konu yazı bir dergide yayınlanmış olup; yazının yazarı Muhammed KESKİN; Mahmud USTAOSMANOĞLU'nun damadı değil bacanağıdır.

Zaman gazetesi ilgili yazıyı haber yaparken "İsmailağa Cemaati" ve "Mahmud USTAOSMANOĞLU'nun damadı" olarak zikretmeleri yazı içeriğinin İsmailağa cematinin de hakim kanaati, cemaatimizin resmi görüşü imiş gibi bir algı oluşturmak amaçlıdır.

Malum olduğu üzere, İsmailağa cemaati adına beyanda bulunmak, görüş bildirmek "vakıf heyeti"ne aittir. Bu husus cemaat mensuplarımızın malumudur. Kaldı ki geleneklerimizde politik ve siyasi konulardan uzak durmak vardır. Günlük siyasi ve politik konulardan uzak durmak bize Efendi Hazretlerimizin tavsiyelerindendir. Özellikle içinde bulunduğumuz bu hassas dönemde, Müslüman coğrafyada en fazla birlik ve beraberliğe muhtaç olduğumuz bu dönemde tefrikaya sebep olabilecek görüş ve açıklamalarda bulunmaktan kaçınmamız gerekmektedir.

İlgili yazının malum çevrelerce nasıl kullanılmaya çalışıldığına, takdim şekli ve uslubuna baktığımızda konu hakkındaki endişelerimizde ne kadar haklı olduğumuz açıkça görülmektedir

Tüm kardeşlerimize önemle duyurulur.

İsmailağa Vakıf Heyeti"