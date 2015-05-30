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İsmailağa Cemaati: Şeyhimiz Mahmut Efendi, yiğidimiz Recep Tayyip Erdoğan!

İsmailağa Cemaati hocası: Demirtaş ve HDP’yi beter eyle ya Rabbi

30 Mayıs 2015 21:39

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun da katıldığı İstanbul’un fethi mitingine katılan İsmailağa Cemaati üyeleri, "Şeyhimiz Mahmut Efendi, Yiğidimiz Recep Tayyip Erdoğan" yazılı pankart taşıdı. İsmailağa Cemaati'nin bir hocası da Yenikapı'da AKP'nin 'Fetih' mitinginde Demirtaş ve HDP için 'Beter eyle ya Rabbi' dedi.

İstanbul'un fethinin 562.Yıldönümü nedeniyle Yenikapı Meydanı’nda gerçekleştirilecek fetih kutlamaları için gruplar toplanmaya başladı. Alanın arkasında yer alan kontrol noktasından giriş yapan vatandaşlar koşarak sahnenin bulunduğu ön bölüme gelip yer kaptı.

 

Anonslarla yönlendirildiler

 

Marmaray ya da Hacıosman metrosunu kullanıp Yenikapı'ya gelenler özel güvenlik görevlileri tarafından anonslarla ve tabelalarla Yenikapı'ya yönlendirildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan posterleri ve Türk bayrakları taşıyanlar gruplar halinde alana girmeye başladı.

 

İsmailağa Cemaati marşlar eşliğinde yürüdü

 

İsmailağa Cemaati üyesi bir grup, marşlar ve ilahiler eşliğinde yürüyerek Yenikapı'ya geldi. Cemaat üyeleri "Şeyhimiz Mahmut Efendi, Yiğidimiz Recep Tayyip Erdoğan" yazılı pankart taşıdı.

 

‘HDP’yi beter eyle ya Rabbi’

 

İsmailağa Cemaati'nin hocası Yenikapı'da AKP'nin 'Fetih' mitinginde Demirtaş ve HDP için 'Beter eyle ya Rabbi' dedi.

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