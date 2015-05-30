Fetih kutlamaları başladı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde İstanbul Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İstanbul'un fethinin 562. yıl dönümü kutlamalarının yapılacağı Yenikapı etkinlik alanını, vatandaşlar doldurdu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, helikopterle Yenikapı’ya geldi. Erdoğan Ailesi, alanı dolduran vatandaşlarla selamlaştı.

Erdoğan ve eşini Yenikapı'daki miting alanına getiren helikopterin pilotu, yerde havalanan kumaş parçası ile savuralan ses tesisatını görünce inmekten son anda vazgeçti. Pilot ikinci denemesinde inişi gerçekleştirdi.

İşte 18:00 sularından başlayan kutlamadan satırbaşları:

-"Yeniden diriliş, yeniden yükseliş ve yeni Türkiye için fethin 562. yılında Yenikapı'da buluşuyoruz" sloganıyla düzenlenen kutlamalar için vatandaşlar, özellikle Zeytinburnu ve sahil yolundan, toplu taşıma araçları ve vapurlarla etkinlik alanına geldi.

-Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarını taşıyan vatandaşlar, alana 120 kapıdan giriş yaptı. Alanın büyük bölümünü dolduran vatandaşlar, Türk bayraklarını sallayarak, marşlara eşlik ediyor.

-Alanda sanatçı ve AKP İstanbul milletvekili adayı Uğur Işılak'ın sözlerini yazdığı "Recep Tayyip Erdoğan" şarkısı çalınıyor.

-Yenikapı Etkinlik Alanı'na yakın bazı noktalara konulan hoparlörlerden anonslarla vatandaşların alanı bulması için yön tarifi yapılıyor. Alana gelen çevre yollarda Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet, Mursi fotoğraflarının yer aldığı atkı, kupa, bayrak satışı yapılıyor.

-Alanın değişik yerlerine, Fatih Sultan Mehmet, Mustafa Kemal Atatürk, Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun posterleri ile Türk bayrakları asıldı.

-Alana kendileri için ayrılan kapıdan giren engelli vatandaşlar ve yabancı misafirler, protokolün yanındaki bölümde programı takip edecek.

-Türkiye'nin en büyük sahnesi kuruldu

-Alanın gösterilere hazırlanması için yaklaşık 450 kişilik ekip çalışırken, alanda 2 çadır hastane, 10 sağlık noktası, 6 mescit, 6 mobil tuvalet ve şadırvan, 20 su dağıtım noktası hizmet veriyor.

-Ayrıca alanda ve çevrede 70 ambulans ve 600 sağlık personeli olumsuz durumlar için hazır bekletilirken, gösterilerin rahatça izlenmesi için farklı alanlara 9 dev ekran kuruldu.

- Etkinlikler için Türkiye'de şu ana kadar yapılmış en büyüğü olduğu belirtilen bin 800 metrekarelik sahne kuruldu. Sahnede, Türkiye'de tek parça halinde kurulmuş en büyük sahnesi olma özelliğine sahip 500 metrekarelik led ekran da bulunuyor. Ekranın sağ köşesinde "Fethin 562. yılı kutlu olsun", üst tarafında ise "Yeniden diriliş yeniden yükseliş" yazıyor. Ekranın sol tarafında ise Fatih Sultan Mehmet'in at üzerindeki fotoğrafı yer alıyor.

-Bu arada, İDO'nun Yenikapı'dan Bursa ve Yalova ile şehir içinde yapılan bazı seferlerinin saatleri, şölen dolayısıyla revize edildi. Bazı seferler iptal edilirken, yerlerine ek seferler konuldu.