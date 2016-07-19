İsmailağa cemaati: Hanımların meydanlarda bulunması uygun değildir

İstanbul Çarşamba merkezli kolu İsmailağa cemaati, darbe protestolarına ilişkin olarak yayımladığı duyuruda "Hanımların meydanlarda bulunması uygun değildir" görüşünü paylaştı.

Nur cemaati içinde Fethullah Gülen kanadına mesafesiyle bilinen İsmailağa cemaatinin duyurusunda darbe girişimine karşı hükümete destek sürecinde kadınların "evlerinde dua ve zikirle meşgul olarak dışarı çıkmayacağı" belirtildi.

'İsmailağa Câmiası Resmi Web Sitesi'nde "Önemli duyuru" anonsuyla yapılan açıklama şöyle:

"Cemaatimizin kıymetli büyüklerinin aldığı karar gereğince; hanımlar evlerinde seccade üzerinde dua ve zikirle meşgul olacak dışarı çıkmayacaklar, erkekler ise meydanlara çıkarak hükümeti destekleyecek ve darbecilere karşı duracaklardır"





