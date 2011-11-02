İsmailağa Cemaati Avşar’a çarşaf giydirdi



T24 - İsmailağa Cemaati, Avşar’ın kurbanla ilgili “Kurban mı kesmeli, hayır mı yapılmalı” yorumuna, “Yediğin etler babanın tarlasında mı yetişiyor” yanıtını verdi.



Habertürk'te yer alan habere göre, kurban bayramlarında “Kurban mı kesmeli, hayır mı yapılmalı” tartışmasına bir internet sitesinde yaptığı yorumla katılan Hülya Avşar, İsmailağa Cemaati’nin tepkisini çekti.



Cemaatin Facebook grubu, Avşar’ın fotoğrafını photoshop’la çarşaflı hale getirerek, “Hayvan kesen bir dini aklım almıyor” cümlesini yayınladı. Hemen altına da Cübbeli Ahmet Hoca’nın fotoğrafıyla birlikte “Yediği etler babasının tarlasında mı yetişiyor” yorumunu ekledi. Cemaat “Hayvan kesen bir dini aklım almıyor” sözünü Hülya Avşar’a mal etti. Oysa Avşar yazısında, 9 yaşında bir çocuğun babaannesine sorduğu bu soruyu aktararak, kendisini düşünmeye sevk ettiğini anlatıyordu.



‘Sosayete cahili’



Cemaatin bu paylaşımı 183 takipçi tarafından da beğenildi. Takipçilerin yorumları arasında Avşar’ı sert dille eleştirenlerin sayısı oldukça fazla oldu.







