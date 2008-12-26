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İsmail YK ve Müslüm Baba Hollywod filminde

Arabeskin babası Müslüm Gürses ile İsmail YK, farkına varmadan bir Hollywood filminde rol aldılar.

26 Aralık 2008 02:00

Arabeskin babası Müslüm Gürses ile İsmail YK, farkına varmadan bir Hollywood filminde rol aldılar.

Tüm dünyada izlenme rekorları kıran ülkemizde henüz gösterime girmeyen Hollywood'un ünlü aksiyon filmi Taşıyıcı 3 filminde Müslüm Gürses ve İsmail YK rol aldı.Önceki akşam Star TV Mega Magazin programında yayınlanan habere göre filmin bir sahnesinde başrol oyuncusu Jason Statham'ın arkasındaki duvarda Müslüm Gürses ve İsmail YK'nın konser afişleri yer alıyor. Statham'ın telefonla konuştuğu sahne 3 dakika sürüyor ve İsmail YK ve Müslüm Gürses 3 dakika boyunca dünyaya göz kırpıyor.










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