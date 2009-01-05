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Kültür-Sanat

İsmail YK, ‘Taşıyıcı’ filmine sızdı!

Taşıyıcı 3 filminin bir sahnesinde, başrol oyuncusu Jason Statham'ın arkasında, İsmail YK ve Müslüm Gürses afişleri görülüyor.

05 Ocak 2009 02:00

Taşıyıcı 3 filminin bir sahnesinde, başrol oyuncusu Jason Statham'ın arkasında, İsmail YK ve Müslüm Gürses afişleri görülüyor.

 

İlk filmi 2002 yılında gösterime giren ‘Taşıyıcı’ serisinin üçüncü filmi ‘Taşıyıcı 3’ün (Transporter 3) bu defa yönetmeni, bir zamanların grafiti sanatçısı Olivier Megaton. Senaryosunu Luc Besson ve Robert Mark Kamen’ın yazdığı filmde Frank Martin (Jason Statham) bu kez Ukrayna hükümetinden bir yetkilinin kaçırılan kızı Valentina’yı sağ salim Marsilya’dan Karadeniz kıyısına getirmek için direksiyonun başına geçiyor. Elbette yolda karşısına engeller çıkıyor; aşk da çabası. Yolculuk sırasında bir oto tamir atölyesinde yaptığı telefon konuşması sırasında fonda İsmail YK konser afişi ve Müslüm Gürses posteri görülüyor.

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