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Kültür-Sanat

İsmail Yıldırım resim sergisi

Ressam İsmail Yıldırım'ın kişisel resim sergisi Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi C Galerisi Ankara'da sanat severlerle buluşuyor.

07 Aralık 2009 02:00

T24 - Ressam İsmail Yıldırım'ın kişisel resim sergisi Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi C Galerisi Ankara'da sanat severlerle buluşuyor. 3-15 Aralık tarihleri arasında davetlilerle buluşacak.





İsmail Yıldırım, 1954 yılında Beyşehir'de doğdu. resim eğitimini Çapa Öğretmen Okulu Resim Semineri'nde alan Yıldırım 1981 yılında Türkiye'den ayrılarak Paris'e yerleşti. 1986 yılında Fransız Kültür Bakanlığı'nın iki yıllık bursu ile değişik atölyelerde özgün baskı eğitimi aldı.

Sanatçının "Bekleyen Kadın" adlı çalışması Fransa'da 1995 yılında 19.su düzenlenen " Salon de Minor" adlı yarışmada sekiz büyük ödülden birsini aldı.

1997 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ikinci resim yarışmasında, " Her gün cumartesi" adlı yapıtı beş başarı ödülünden birisine layık görüldü.

1984 yılından bu yana Türkiye, Avrupa birliği ülkeleri ve Amerika'da çok sayıda sergi gerçekleştir, ortak sergilere katıldı.




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