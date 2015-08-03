İsmail Türüt'ten Kadir İnanır'a: Katil sürüsüne destek veriyorsun, yazıklar olsun!

‘Plan yapmayın plan’ adlı şarkısında Hrant Dink cinayetini övdüğü gerekçesiyle halkı düşmanlığa tahrik etmekten yargılanan ve ‘ırkçılık yapabilir’ gerekçesiyle Almanya konseri iptal edilen şarkıcı İsmail Türüt, Çözüm Süreci’ne ilişkin mesajlarıyla ön plana çıkan oyuncu Kadir İnanır’ı hedef aldı. Akil İnsanlar Heyeti’nden temsilcilerin Kadir İnanır’ın çağrısıyla toplanarak ‘silahlar sussun’ çağrısı yapmalarına atıfta bulunan Türüt, “Yazıklar olsun! Hele bir de Karadenizli kendisi, olur mu ya? Katil sürüsüne destek veriyorsunuz” dedi.

Vahdet gazetesine açıklamalarda bulunan Türüt, "Kadir İnanır bizim hemşerimiz. O beni, ben onu çok severim. Ama siyasi olarak zerre kadar katılmıyorum ona. Yazıklar olsun. Selam da verilmez ya. Ayıp ya. Yakıştıramadım Kadir İnanır’a ya. Kadir İnanır ayıp etti. Gönlüm kırıldı. İyi aday olmadı ya da etmediler. Bir dahakine ederler. Hele bir de Karadenizli kendisi, olur mu ya? Katil sürüsüne destek veriyorsunuz. Dostluğum da var ama gözümde sıfır bir adamdır. Yazıklar olsun. Bu millet seni baş tacı etti. Haram olsun sana bu milletin emeği. Ayıp ya. Böyle şey olur mu ya? Yazıklar olsun bu ülkenin aydınına, bunlara şirin bakan sanatçısına, gazetecisine" diye konuştu.

İnanır-Bahçeli polemiği

Kadir İnanır'ın öncülüğünde toplanan bir grup 'akil insan' silahların hemen susması çağrısı yapmıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, akil insanlar heyetini ve isim vermeden heyetteki sanatçı Kadir İnanır’ı eleştirerek, “Şimdi bir artist, kalkmış TV’de reklam yapıyor, keçiler diye. Kendilerine göre sinema oyuncusu. Bilmedikleri, nereden yazıldığı belli olmayan bir senaryoyu uygulamaya başlamışlar. Bu sanatçılar bu tür senaryolara alışık. Türk sinemasından hareketle çözüm sürecini savunanlar arasında ‘iyi adam’, ‘kötü adam’ bulunuyor. İyi adam Ayhan Işık, kötü adam da Ahmet Tarık Tekçe olmuştur. Kim işine yarıyorsa o Ayhan Işık, kim işine yarıyorsa Ahmet Tarık Tekçe” dedi.

Bahçeli’ye yanıt veren İnanır “Kendisinin her zaman barıştan yana olduğunu belirten Kadir İnanır, "Sayın Bahçeli anladığım kadarıyla benim bütün filmlerimin diyaloglarını bile biliyor. Ben barış savunucusuyum, savunmaya da devam edeceğim. Başka bir şey söylemeye gerek yok" demişti.