İsmail Türüt’ten Bahçeli’ye: Lanet olsun, böyle olmaz; taze kan lazım!

Karadeniz müziğinin bilinen isimlerinden İsmail Türüt, MHP lideri Devlet Bahçeli’yi eleştirirken, “Lanet olsun, böyle olmaz. Taze bir kan lazım” ifadelerini kullandı. Türüt, Bahçeli’nin misyonunun tamamlandığını söyledi ve “10 kişiden 9'u benim gibi düşünüyor. Olmadı mı, olmuyor. Bunun için bir değişime ihtiyaç olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Hürriyet’in haberine göreTürüt, Kayseri'de hizmete açtığı lokantayı ziyaret etti. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Türüt, Bahçeli'yi eleştirdi.

MHP'de bir değişime ihtiyaç olduğunu kaydeden Türüt, "Sayın Bahçeli'nin misyonunu tamamladığını düşünüyorum. Bana hiç kızmasın, benim düşüncem bu. Ben halkın içerisinde biriyim. 10 kişiden 9'u benim gibi düşünüyor. Olmadı mı, olmuyor. Bunun için bir değişime ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Aslında Sayın Bahçeli'nin 'Arkadaşlar, benden bu kadar' deyip abideleşmesi lazım. Bunu yapmadı. Bu sandalye, bu koltuk nasıl bir şeymiş. Ben siyaseti çok ciddi manada düşünen bir insanım. Eğer böyle bir isim olacaksa, Allah bana nasip etmesin. Lanet olsun, böyle olmaz. Biz hakiki değişimden yanayız. Kimin geleceği fark etmez ama bu yönetimin değişmesi lazım. Ben bu işin miladı doldu diye düşünüyorum. Sadece ben düşünmüyorum, vatandaş da böyle düşünüyor" ifadelerini kullandı.

“Taze bir kan lazım”

Alparslan Türkeş'in memleketi Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeki MHP teşkilatının kapanmasını değerlendiren Türüt, "Orada bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Bu sadece Kayseri'de değil, yurdun dört bir tarafında yapıldı. Yıllardan beri bu işin çilesini çekmiş insanlar hep itelendi. Yanlış yapıldı. Artık değişim zamanı. Değişeceğini de düşünüyorum. MHP gerçekten iktidar adayıdır. MHP'nin sağda tek kale olması lazım. Yeni bir kadro, yeni bir lider ve taze bir kan lazım" şeklinde konuştu