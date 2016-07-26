İsmail Türüt: Ben bu cemaate para bile verdim

Şarkıcı İsmail Türüt, Gülen cemaatini, dini kullanarak kendisinden para aldığını söyledi.

"Belki tüfeğimi silahımı alarak sokağa çıkamam ama benim de sanatçı olarak bir görevim var” diyen İsmail Türüt şunları söyledi: "Ben bu cemaate para bile verdim. Ama Allah rızası için verdim. Kurban için, okul için, yurt için istediler verdim. Biz Allah rızası için vermiştik. Bizden aldıkları bu paraları başka emellerde kullandılarsa haram olsun, zehir, zıkkım olsun. Benim gibi birçok insanları dini kullanarak kendilerine alet ettiklerini düşünüyorum" dedi.

"Gezi Parkı'ndaki sanatçılar ortalarda görünmüyor"

habertürk'ün haberine göre; Gezi Parkı eylemlerinde sokağa çıkan sanatçılara tepki gösteren Türüt, “Hani onlar sözde demokrasi için Gezi Parkı eylemlerinde yürümüşlerdi ya. Asıl şimdi demokrasi için bir mücadele var. Niye bu gezici sanatçılar ortalıkta görünmüyorlar, meydanlarda yoklar? Bakın gaye orada Gezi falan değildi. Orada gaye başka bir şey. Orada bölücülük vardı. O bölücülerin iç karışıklığa alet olanlar da sanatçı falan değiller. Bölücü sanatçılarla benim imanım bile ortak nokta olamaz. Hadi asıl o sanatçılar şimdi çıksınlar meydanlara da görelim" şeklinde konuştu.