İsmail Saymaz'ın ByLock söyleşisine TGC'den 'yılın röportajı' ödülü

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 1959 yılından bu yana sürdürdüğü Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri’ni kazananlar belli oldu. Hürriyet gazetesi muhabiri İsmail Saymaz, Gülen cemaatinin kripto mesajlaşma uygulaması olduğu söylenen ByLock'un patentini elinde bulunduran David Keynes'le yaptığı söyleşi ile 'yılın röportajı' ödülüne layık görüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 24 Ekim 2016'da Hürriyet'in manşetinden "İşte herkesin aradığı ByLock" başlığıyla yayımlanan söz konusu haber için haberi yapan gazeteci İsmail Saymaz'ın ifadesine başvurmuştu. Saymaz, "ByLock'un FETÖ'nün örgütsel haberleşme aracı olduğuna delil sunan haberimize 'delil karartma' suçundan inceleme başlatılıyor. Hale bak... Suçumuz nedir? Devletin bulup sorgulaması gereken kişiyi bulup görüşmek. Savcılığa ByLock-FETÖ bağına ilişkin en ciddi kanıtı sunmak" demişti.

Ödüllleri kazananlar şöyle:

GAZETECİLİK

HABER:

Siyasal: İdris Emen Hürriyet Gazetesi’nde 18 Nisan 2016 tarihinde yayınlanan "16 Günde Beraat" başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu.

Ekonomi: Ekonomi dalında ödüle değer eser bulunamadı

Çevre : Sami Akbıyık Habertürk Gazetesi’nde 31 Ekim 2016 tarihinde yayınlanan "Yasa Dışı Ulusal Kangal Ligi" başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu.

Eğitim: Serbay Mansuroğlu Birgün Gazetesi’nde 13 Mart 2016 tarihinde yayınlanan "45 Öğrenciye Tecavüz" başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu.

Sağlık: Öznur Karslı ve Sibel Bahçetepe ödüle değer görüldü.

Öznur Karslı Habertürk Gazetesi’nde 8 Mayıs 2016 tarihinde yayınlanan "Taşıdığım Bebekle Bağım Yok" haberiyle;

Sibel Bahçetepe Cumhuriyet Gazetesi’nde 7 Aralık 2016 tarihinde yayınlanan "24 Saatte 300 Hasta Baktı" başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu.

Kültür Sanat: Ömer Erbil Hürriyet Gazetesi’nde 11 Haziran 2016 tarihinde yayınlanan "Osmanlı’ya Beton Sayfa" haberiyle;

Gökhan İlker Akgüngör Vatan Gazetesi’nde 3 Haziran 2016 tarihinde yayınlanan "Bingazi Rezaleti" başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu.

Spor: Murat Ağca Habertürk Gazetesi’nde 1 Ağustos 2016 tarihinde yayınlanan "Canımız Yanacaktı" başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu.

Köşe Yazısı: Orhan Can Cumhuriyet Gazetesi’nde 20 Mart 2016 tarihinde yayınlanan "Sonra Geç Olacak" başlıklı yazısıyla ödüle değer bulundu.

Araştırma: Gizem Coşkunarda Milliyet Gazetesi’nde 10 Nisan 2016 tarihinde yayınlanan "Dişlerimi Yaptıracağı İçin Kumayı Kabul Ettim" başlıklı araştırmasıyla ödüle değer bulundu.

Röportaj-Söyleşi: İsmail Saymaz Hürriyet Gazetesi’nde 24 Ekim 2016 tarihinde yayınlanan "İşte Herkesin Aradığı Bylock" başlıklı röportajıyla ödüle değer bulundu.

Sayfa Düzeni:

a- Birinci Sayfa Düzeni: Selçuk Selman Özger Habertürk Gazetesi’nde 25 Haziran 2016 tarihinde yayınlanan birinci sayfasıyla ödüle değer bulundu.

b- İç Sayfa Düzeni: Ercan Arıkan Habertürk Gazetesi’nde 5 Ağustos 2016 tarihinde yayınlanan 4-5 sayfalarıyla ödüle değer bulundu.

Karikatür: Başvurular içinde ödüle değer eser görülemedi.

Fotoğraf: Samet Doğru ve İsmail Coşkun ödüle değer görüldü.

Samet Doğru İhlas Haber Ajansı’nın 22 Aralık 2016 tarihinde servis ettiği "Şehit Cenazesi" başlıklı fotoğrafıyla;

İsmail Coşkun İhlas Haber Ajansı’nın 16 Temmuz 2016

tarihinde servis ettiği "Tanklar ve Vatandaş" konulu fotoğrafıyla ödüle değer bulundu.

Televizyon-Radyo

TV Haber Dalında Rıdvan Bıyık- Turgay Çoban 16 Temmuz 2016 tarihinde SHOW TV’de yayınlanan "15 Temmuz’da İBB’de Yaşananlar" başlıklı TV haberiyle ödüle değer bulundu.

TV Haber Program Dalında

Ela Sezen 31 Ekim 2016 tarihinde Habertürk TV’de yayınlanan "Madde Bağımlısı Bebekler" konulu haber programıyla ödüle değer bulundu.

TV Belgesel Dalında

Ali Horzumlu 11 Aralık 2016 tarihinde TRT Belgesel TV’de yayınlanan "Çizginin Kahramanları" başlıklı belgeseliyle ödüle değer bulundu.

TV Kültür Sanat Dalında

Serdar Karslıoğlu Ocak 2016 ’da Line TV’de yayınlanan " Öncü Kadınlar" başlıklı programıyla ödül aldı.

Tv Spor dalında

Orhan Ayhan 19 Ocak 2016 tarihinde TRT Spor TV’de yayınlanan "Jesse Owens" başlıklı programıyla ödüllendirildi.

TV Kamera Çalışması Dalında Musa Erdoğan ve Ahmet Akpolat ödüle değer bulundular.

Musa Erdoğan 15 Temmuz 2016 tarihinde İHA tarafından servis edilen "Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nün Bombalanması" görüntüleriyle ödül aldı.

Ahmet Akpolat 16 Temmuz 2016 tarihinde CNNTÜRK TV’de yayınlanan "CNNTÜRK’e Baskın Anı" görüntüleriyle ödüle değer bulundu.

Radyo Program Dalında

Eray Ergün 2 Kasım 2016 tarihinde TRT Kent Radyo İstanbul’da yayınlanan Okul Saati Programının "Eğitilebilir Zihinsel Engelli Öğrenciler" konulu bölümüyle ödüle değer görüldü.

İNTERNET

İnternet Haber Dalında

Umay Aktaş Salman 16-19 Şubat 2016 tarihlerinde www.aljazeera.com.tr internet sitesinde yayınlanan "Tunceli" başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu.

İnternet Röportaj Dalında Tülay Karabağ 16 Ağustos 2016 tarihinde www.ntv.com.tr sitesinde yayınlanan "Yüzü Olmayan Kadın" başlıklı röportajıyla ödüle değer görüldü.

İnternet Özgün Köşe Yazısı Dalında

Emre Kızılkaya 19 Kasım 2016 tarihinde www.hurriyet.com.tr sitesinde yayınlanan "Hakikat Sonrası Dönemde Gazetecilik ve Yeni Medya" başlıklı köşe yazısıyla ödüle değer bulundu.

Nezih Demirkent Öze Ödülü

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu 2016 Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri Yönetmeliği kapsamında Nezih Demirkent Özel Ödülü’nün CNN Türk’te hazırladığı ekonomi programlarında yalın bir dil kullanması, objektif bir içerik sunması ve gerçekçi analizler yapması nedeniyle Emin Çapa’ya verilmesini kararlaştırdı.

Seçici kurul kimlerden oluştu?

Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri Basın Seçici Kurulu Ayşe Özek Karasu (Habertürk Gazetesi Genel Koordinatörü), Bertan Ağanoğlu (Milliyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü), İsmail Ballı (Gazeteci), Necdet Doğan (Hürriyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü), Şeref Oğuz (Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü), Vahap Munyar (TGC Başkan Vekili-Hürriyet Gazetesi Yazarı) ve Miyase İlknur (Cumhuriyet Gazetesi Yazarı) dan oluştu. Seçici Kurul Başkanlığına Necdet Doğan, Yazmanlığa Vahap Munyar’ın yerine toplantıya katılan Sibel Güneş seçildi. Şeref Oğuz mazereti nedeniyle toplantıya katılamadı.

Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri Televizyon-Radyo Seçici Kurulu’nda

Dr. Engin Başçı (TRT Muhabiri), Göksel Göksu (CNN Türk Muhabiri- TGC Yönetim Kurulu Üyesi-Kadın Komisyonu Koordinatörü ), Prof. Dr. Özden Cankaya (İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi), İhsan Yılmaz (A Haber Şef Editörü- TGC Yönetim Kurulu Üyesi), Sibel Güneş (TGC Genel Sekreteri-www.sagliktagundem.com Yayın Yönetmeni), Prof. Dr. Şükran Esen (Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV Sinema Bölüm Başkanı) ve Ümit Aslanbay (Gazeteci) yer aldı. Seçici Kurul Başkanlığı’na Prof. Dr. Özden Cankaya, Yazmanlığa Dr. Engin Başçı seçildi.

İnternet Seçici Kurulu’nda Celal Toprak (Gözlem Gazetesi İstanbul Temsilcisi- TGC Yönetim Kurulu Üyesi), Erol Önderoğlu (Gazeteci), Dr. Recep Yaşar (TGC Başkan Yardımcısı), Bülent Ayanoğlu (milliyet.com.tr İnternet Yayın Yönetmeni) ve Mustafa Çetin (Sözcü İnternet Yayın Yönetmeni) yer aldı. Seçici Kurul Başkanlığına Recep Yaşar, Yazmanlığa Erol Önderoğlu seçildi. Toplantıya katılamayan Mustafa Çetin oyunu yazılı olarak gönderdi.