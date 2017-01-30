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İsmail Saymaz'dan Hilal Kaplan'a: Gülen'e şiir yazarak Müslüman oldun!..

"Trump'ı savunacak kadar düşmek..."

30 Ocak 2017 20:50

Hürriyet muhabiri İsmail Saymaz, Sabah yazarı Hilal Kaplan'ın "ByLock İsmail de Müslümanların haklarını savunuyormuş" sözlerine "Gülen'e şiir yazarak Müslüman, 'Türk bayrağının adını değiştirelim' diyerek vatansever oldun" diyerek karşılık verdi.

Hilal Kaplan, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın vize politikası üzerine kaleme aldığı yazısını haberleştiren T24'ün tweetini "Trump'ı savunacak kadar düşmek" notuyla alıntılayan Saymaz'a kişisel Twitter hesabından bir gönderme ile cevap verdi. Kaplan, "Sevim koş, T24 ve ByLock İsmail de Müslümanların haklarını savunuyormuş" diye yazdı.

İsmail Saymaz, bu tweet üzerine Kaplan'ın önceki yıllarda Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen'e yazdığı bir şiiri ve çözüm sürecinde Türk bayrağı hakkında yaptığı yorumu hatırlattı.

Kaplan'ın tweetinin ekran görüntüsünü paylaşan Saymaz, altına şu notu düştü:

"Fethullah Gülen'e şiir yazarak Müslüman, PKK'ya yalakalık yapmak için 'Türk bayrağının adını değiştirelim' diyerek vatansever oldu. sevim gül"

 

'Mert değil bu çürümüş ruhlar'

 

Eylül 2016'da Hilal Kaplan'ın ailesine yönelik "Gülen cemaati ile irtibatlı" iddiaları gündeme getirilmişti. Kaplan'ın vefat eden kayınpederi Salim Öğüt'ün bir dönem Gülen cemaatine bağlı derneklerde yöneticilik yaptığı hatırlatılmıştı. Kaplan, "İftirayı şahsıma atacak kadar bile mert değil bu çürümüş ruhlar" sözüyle bu iddialara yanıt vermişti.

 

Gülen şiiri

 

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun seçim kampanyalarının eski danışmanı ve eski Akşam yazarı Atılgan Bayar, Hilal Kaplan'ın Temmuz 2013'te Gülen'i öven bir tweetini paylaşarak, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Süheyb Öğüt, Davutoğlu'na alçakça saldıran, Serhat Albayrak tarafından korunan FETÖ'cü Armoni'nin kurucusunun oğludur. Eşi Hilal Kaplan, (o da Sabah yazarıdır) ve Feto'ya şiir yazmıştır... Ve Pelikan!.. Darbe süreci; Pelikan'ın Davutoğlu'na saldırısı ile başlamıştır!” 

Davutoğlu'nun istifası öncesinde ortaya çıkan Pelikan dosyasının Öğüt tarafından yazıldığı da iddia edilmişti.

Hilal Kaplan'ın, Taraf yazarıyken, 5 Mayıs 2010'da  "Böyleyken Böyle" başlığıyla yayımlanan yazısında Gülen'e atıfta bulunduğu belirtilen şiiri hatırlatan Bayar, "Demek Taraf'tan maaş alanların, Fethullah'a şiir yazanların bize FETÖ ile mücadele öğreteceği bir devir görecekmişiz" diye yazmıştı.

Kaplan'ın tartışmada gündeme getirilen dizeleri şöyle:

“Dağlarına bahar gelmiş memleketimin,
Gülen de görse bu güneşi, Ahmet Âbi de Nâzım da,

Hrant Âbi de salınsa dağlarında özgürce,
Rakel ve Gülten Abla artık huzur bulsa.”

İsmail Saymaz, T24'ün haberini alıntılayarak şu tweeti atmıştı:

ETİKETLER

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