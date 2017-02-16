İsmail Saymaz'dan Enver Aysever'e: Sen reklam arasında CHP'de koltuk kovalarken, ben sanık koltuğundaydım

Hürriyet muhabiri İsmail Saymaz, Enver Aysever'in dün (15 Şubat 2017) Birgün'de yayımlanan yazısında kullandığı "Sedat Ergin, Gülse Birsel, Ayşe Arman, Şirin Payzın, Ahu Özyurt, Nevşin Mengü, Fikret Bila, Ertuğrul Özkök ve diğerleri açıklasınlar oylarını bakalım hepsini kovabiliyor mu patron? Bir de yalancı kahramanlar var onlara hiç ağzımı açmıyorum. Muhalefet rantını yiyen, zor dönemeçte gıkı çıkmayanlar. İnsanın 'fıtrat'ı bozuk olunca er ya da geç yüzünü gösterir" ifadesine tepki gösterdi. Saymaz, "Sen programın reklam arasında CHP'de koltuk kovalarken, ben sanık koltuğunda oturuyordum" dedi.

Aysever, "Doğan Grubu’nda çalışmak, gazetecilik ve etik" başlığıyla yayımlanan yazısında Doğan Medya Grubu çalışanlarına "Referandumda oylarınızı açıklayın" çağrısı yapmıştı. Aysever şu ifadelere de yer vermişti:

"'Doğan Yayın İlkeleri' denilen işlevsiz safsata, yayınevi yazarları için geçerli değildir. Dolayısıyla bize kimse bulaşmaz. Benim amacım çalışanları yüreklendirmek ve eğer herkes yüksek perdeden ses verirse korku ikliminin ortadan kalkacağına vurgu yapmaktır. Yoksa Doğan Kitap’ta piyasa yayınevlerinden farklı değildir. Mesele bu değil ama esas olan herkesin uygulanan baskılara, çifte standarda tepki vermesidir. Bir yerden başlar, dalga dalga yayılır bu"

"Fatih Çekirge “evet” deyince alkış alacak, Değirmenci 'hayır' deyince kovulacak, bunun önüne nasıl geçilir derseniz, gayet kolay. Sedat Ergin, Gülse Birsel, Ayşe Arman, Şirin Payzın, Ahu Özyurt, Nevşin Mengü, Fikret Bila, Ertuğrul Özkök ve diğerleri açıklasınlar oylarını bakalım hepsini kovabiliyor mu patron? Ben bunu söylerken Emin Çapa fırsatı tepmemiş oturmuş boş bulduğu sabah koltuğuna… Bir de yalancı kahramanlar var onlara hiç ağzımı açmıyorum. Muhalefet rantını yiyen, zor dönemeçte gıkı çıkmayanlar… İnsanın 'fıtrat'ı bozuk olunca er ya da geç yüzünü gösterir"

"Doğan çalışanlarını ben istifaya davet etmiyorum, sadece biraz cesaret. Başkası için değil, kendiniz için yapın bunu. Havuz medyasının şımarıklığına, tetikçiliğine, kibrine karşı birlik olun. Oylarınızı açıklayın. Haydi demokrasi kahramanı(!) Hande Fırat öncülük et, merak etme sarayın sana borcu var! Ha diyeceksiniz ki Hande, Ahmet Hakan, Hakan Çelik ve diğerleri gazetecilikle değil başka işlerle meşgul... Bak onu anlarım işte... Sahi gizli de değil bu, Mehmet Ali Yalçındağ güzelce yazmıştı damat Bakan Albayrak’a"

Daha önce de tartışmışlardı

İki isim geçtiğimiz yılın ağustos ayında da yine Twitter üzerinden birbirlerine "ekran komseri", "sosyalist belirleme noteri" gibi ifadeler kullanmışlardı.

Aysever'in "Bu arada ekran tartışmalarında dikkat edin bir tane sosyalist yok. Zamanında aydınlanma kavgası veren kimse yok. Medyanın yalancı baharı!" şeklindeki tweetine İsmail Saymaz yanıt vermişti.

"Ayıp ediyorsun ölçünü bilmiyorsun" diye yazan İsmail Saymaz'ın tepkisine önce şaşırtan Enver Aysever, sonrasında verdiği yanıtlarla tartışmayı alevlendirdi. Taraflar birbirlerine "ekran komseri", "sosyalist belirleme noteri"gibi ifadeler kullanmışlardı.