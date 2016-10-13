İsmail Saymaz’dan Cem Küçük’e: Bitirim stajyer!

Cem Küçük ile gazeteci İsmail Saymaz sosyal medyada tartışma yaşadı. İsmail Saymaz, Cem Küçük’e dava açacağını duyurdu.

İsmail Saymaz’ın konuk olduğu CNN Türk’teki tartışma programını eleştiren Cem Küçük, Twitter’da “İsmail saymaz utanmadan AK partilileri suçluyor hala. 2014 Ocak ayında Zekeriya Öz'ü yeren twitlerini niye sildin? CnnTürk AK Parti'yi temsil etmeyen Karar'cı tipleri çıkartıp İsmail Saymaz'a dövdürtüyor. Tezgah bu” diye yazdı.

Saymaz, Küçük’ün bu eleştirisi üzerine “cem küçük adlı stajyer bitirimin cemaate yalakalık yaptığı dönemde ben ilhan cihaner'in, hanefi avci'nin hikayesini kitap yapıyordum” dedi.

Saymaz,

Saymaz ve Küçük’ün tartışması şöyle:

Saymaz-Alçı tartışması

Saymaz, Nagehan Alçı ile yaşadığı tartışma sonrası Cem Küçük’ün “üzerine salındığını” söyledi. Alçı ile Saymaz’ın yaşadığı tartışma şöyleydi: