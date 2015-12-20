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İsmail Saymaz’a hakaret eden valiye tazminat cezası

Vali avukatı Boğur: Hayal kırıklığının etkisiyle sitem mahiyetinde gönderilmiş bir e-maildi

20 Aralık 2015 15:24

Üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz’ın Eskişehir’deki Gezi Parkı protestoları sırasında, bir ara sokakta polisler ve esnaf tarafından dövülerek öldürülmesiyle ilgili haberleri nedeniyle gazeteci İsmail Saymaz’a e-mail göndererek, “adi” ve “şerefsiz” diyen Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna hakkında verilen 2 bin 80 TL’lik manevi tazminat cezası kesinleşti.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, Vali Tuna’nın itirazını geçen 17 Aralık’ta reddederek, tazminatın ödenmesine karar verdi.

Avukat Eren M. Şener tarafından Bakırköy 6. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde sunulan dava dilekçesinde Vali Güngör Azim Tuna’nın kamu gücünü kullanıp Saymaz’ı tehdit ettiği ileri sürülerek, “İleride mesleğini yerine getirmesi, kamu adına haber yapması halinde başında bir iş gelebileceği imasında bulunmuş ve açık şekilde ‘adi’ ve ‘şerefsiz’ demiştir” ifadesi kullanılmıştı.

Dilekçede ayrıca, Saymaz’ın kişilik haklarının ihlal edildiği belirtilirken, “Söz konusu elektronik posta, icisleri.gov.tr uzantılı adresi kullanılarak gönderilmiş olması, davalının valilik titrini kullanarak müvekkilimizi kontrol altına almaya, sindirmeye çalıştığının en açık kanıtıdır” denilmişti. Saymaz’ın geçmişte de çok sayıda etkili habere imza attığı, bu yüzden çeşitli itham ve tehditlere maruz kaldığı belirtilerek, “Bugün de yaşananlar benzer niteliktedir”denilmişti.

Tuna’nın avukatı Mehmet Erhan Boğur tarafından yapılan savunmada ise, Vali’nin “Ali İsmail’in arkadaşları tarafından dövülmüş olabileceği” yönündeki beyanı ve "davanın Eskişehir’den Kayseri’ye gönderilmesine ilişkin görüşünün Saymaz tarafından çarpıtıldığı" ve yorumlanarak verildiği iddia edildi. Tuna’nın hayal kırıklığı sonucunda sitem mahiyetinde e-mail yazdığı savunularak şu ifadeler kullanıldı:

“Müvekkilim hayal kırıklığının etkisiyle sadece davacının kendisine özel ve onun görebileceği sitem mahiyetinde bir e-mail göndermiştir. Hal böyle iken, kişiye özel gönderilen, iki kişi arasında gerçekleşen bu olaydan manen zarar görmüş olduğu iddiasında bulunan bir kişinin bu durumunu kamuoyuna bizzat kendisinin taşıması, bu zararının kat ve kat artmasına sebebiyet verecektir. Manen zarar gören bir kişinin manevi durumunu ağırlaştıracak bir faaliyet içine girmesi gerçekten düşündürücü ve davanın samimiyeti ile bağdaşmamaktadır. Mevcut durum davacının olaydan etkilenmediğini ve bu yolla kendisine mesleki malzeme çıkarmaya çalıştığını göstermektedir."

Hakim Mustafa Akyıldız ise yargılama sonucunda Vali Tuna’yı suçlu bularak, İsmail Saymaz’a 2 bin 80 TL manevi tazminat ödemesine hükmetmişti.

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