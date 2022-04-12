İsmail Saymaz: Zeytinburnu Belediye Meclisi, "İnsaf!" dedirten bir ballı gezi kararına imza attı

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Zeytinburnu Belediye Meclisi’nin "İnsaf!" dedirten bir “ballı gezi” kararına imza attığını söyledi. “Üstelik hemen her konuda çatışan iktidar ve muhalefet partilerine mensup belediye meclis üyeleri bu kez oybirliğiyle ‘Evet’ dedi” diyen Saymaz, Zeytinburnu Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 1 Nisan tarihli 'Yurt Dışı Teknik İnceleme ve Temas' konulu yazısına dikkati çekti.

Yazıda meclis üyeleri ve yönetici olarak görev yapan personelden oluşan 38 kişilik bir heyetin mayıs ayında Bosna Hersek'e davet edildiğinin anlatıldığını aktaran Saymaz, söz konusu geziye ilişkin ayrıca şu detayları paylaştı:

“Sarajevo Belediyesi'nin (Saray Bosna) daveti üzerine gerçekleştirilecek sözde teknik gezi ve temas kapsamında Saray Bosna, Ilidza (Ilıca), Konyıts, Pocitel, Blagay, Mostar, Travnik ve Jajçe (Yayçe) şehirlerinin gezileceği belirtiliyor.”

Ödeme belediye bütçesinden

Gerekçede, “Saray Bosna Belediyesi'nin daveti doğrultusunda belediyelerimiz arasındaki dostluk ilişkisini pekiştirmek, belediyecilik alanındaki uygulama ve faaliyetleri yerinde görmek, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmak, şehircilik, tarihi dokunun korunması, kent estetiği, kültür, turizm ve ekonomi konularında teknik incelemelerde bulunmak amacıyla...” denildiğini de aktaran Saymaz, muhalefetin de desteğiyle kabul edilen gezi için "Yapılacak ödemenin belediyemiz bütçesinden karşılanması uygun görülmüştür” dendiğini aktardı.

"Halkı enayi yerine koymaktır"

“Çatışma halindeki iktidar ve muhalefet partisi belediye meclis üyeleri, mesele Bosna Hersek'e ballı gezi olduğunda ittifak edebiliyor” diyen Saymaz, “Zeytinburnu'nun yüzde 20'si İBB'den sosyal yardım beklerken, belediye bütçesinden Bosna Hersek'e geziye gitmek halkı enayi yerine koymaktır” diyerek sitem etti.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.