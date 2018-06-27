İsmail Saymaz: Yanıldım ve yanlış bilgi verdim; özür dilerim

Gazeteci İsmail Saymaz, 24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine giden süreçte çeşitli seçim anketlerini dayanak alarak yaptığı yorumlarda külliyen yanıldığını söyledi.

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"Seçimin ikinci tura kalacağını, Cumhur ittifakının mecliste çoğunluğu kazanamayabileceğini, MHP'nin yüzde 5-7 bandında kalacağını iddia ettim" diyen Saymaz, sözlerine "Yanıldım ve yanlış bilgi verdim. Özür dilerim" diye devam etti.

Saymaz, takipçilerinden gelen yorumlar üzerine de şu mesajı paylaştı:

"Arkadaşlar, korkudan ötürü yazmış değilim. Korkudan ötürü yazacak biri de değilim. Ben okura ve izleyiciye saygımdan ötürü özeleştiri gereği hissettim. Yoksa seçimin ertesi gün de hata ettiğimi yazmıştım."

İsmail Saymaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisi ve partisine "iftira attığını" ileri sürdüğü 70 kişiden biriydi.