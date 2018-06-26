"İftira attınız, nitekim MHP'yi yıkamadız" diyen Bahçeli'ye İsmail Saymaz'dan yanıt

Gazeteci İsmail Saymaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine giden süreçte kendisi ve partisine "iftira attığını" ileri sürdüğü 70 kişinin ismini yayınlamasına tepki gösterdi.

Resmi olmayan kesin sonuçlara göre 293 milletvekili çıkaran AKP, üye sayısı 600'e çıkarılan Meclis'te çoğunluğu kaybedince yaklaşık 17 yıldır süren tek başına iktidarı ilk kez paylaşmak durumunda kalacak. Partinin, seçim sürecinde yapılan tüm anketlerin aksine yüzde 11.20 oranında oy alan MHP ile kurduğu ittifakı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) de devam ettirmesi gündemde.

"Mesleğim gereği bilgi verdim"

Söz konusu 70 isimden biri olan Saymaz, kişisel Twitter hesabında "MHP lideri Bahçeli, aralarında olduğum bir grup gazeteci hakkında ilan yayınlayarak, seçimde partisine iftira attığımızı iddia etmiş. İftira attığım suçlamasını reddediyor, haksızlık sayıyorum. Ben sadece mesleğim gereği bilgi verdim, tahlil ve kritik ettim" paylaşımını yaptı.

Saymaz'ın paylaşımı kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından takipçilerine aktarıldı.