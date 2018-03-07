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İsmail Saymaz: Yahudi'yi, 'Hz. İsa'yı çarmıha germişsiniz' diye döven yeniçerinin hikâyesini bilir misiniz?

"Karamollaoğlu'nun 53 yıllık eşinin İngiliz olduğunu şimdi öğrenmiş gibi yazıyorlar..."

07 Mart 2018 19:47

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun 53 yıllık eşinin İngiltere doğumlu olmasına dair haberleri eleştiren gazeteci İsmail Saymaz, Hristiyanların peygamberi Hazreti İsa’nın çarmıha gerilmesiyle ilgili olarak Yahudileri döven yeniçerinin hikayesini hatırlattı. 

İngiltere’de eğitim gören Karamollaoğlu’nun eşiyle burada tanışarak evlenmesiyle ilgili yapılan yorumları, Twitter hesabından değerlendiren Saymaz, "Yahudi’yi 'Hazreti İsa’yı çarmıha germişsiniz' diye döven yeniçerinin hikayesini bilir misiniz? Yahudi, 'Bin yıl geçti' deyince 'Olsun, ben şimdi öğrendim' demiş. Troller de o hesap... Karamollaoğlu’nun 53 yıllık eşinin İngiliz olduğunu şimdi öğrenmiş gibi yazıyorlar” dedi. 

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