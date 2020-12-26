İsmail Saymaz: Vatandaşın onuru FETÖ suçlamasıyla çiğnenirken, bağlantıları aşikâr olan torpillilere bağlılık bildirdiklerinde devletin kapıları açılıyor

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda (MKK) çalışan ve "FETÖ/PDY terör örgütü ile iltisakı olduğu” iddiasıyla işten atıldıktan sonra yıllarca kendisini aklamak için çaba sarf eden Rahmi Ünsal isimli vatandaşın yaşadıklarını aktardı.

“Ünsal'ın hikâyesi, FETÖ'cü suçlamasının nasıl bir acımasız iftiraya dönüşerek, hayatı karartılabildiğinin en açık örneğini oluşturuyor. Aynı şekilde, yargı kararına dayanmayan, şüpheye ya da dedikoduya istinaden çıkarılan KHK'ların yarattığı hukuksuzluğu resmediyor” diyen Saymaz, “Sıradan vatandaşların onuru bu suçlamalarla çiğnenirken, örgütsel bağlantıları aşikar olan torpillilere, iktidara bağlılık bildirdiklerinde devletin kapıları açılıyor” sözlerini kaydetti.

Saymaz devamında şu örnekleri verdi:

"15 Temmuz'daki darbe girişimini gerçekleştiren Yurtta Sulh Konseyi'nden Mehmet Dişli'nin ağabeyi, şu an Lahey'de büyükelçi…

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin ağabeyi cezaevinde…

Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın damadı ise firari…

Ünsal, aklandığına ve birkaç kuruş tazminat aldığına şükretsin."

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