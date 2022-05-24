İsmail Saymaz: Vali Karaloğlu'nun başını 'Kürdistan' albümü mü yaktı?

Gazeteci İsmail Saymaz, merkeze çekilen Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu’nun başını Erbil Valisi Omid Xoşnav'ın hediye ettiği 'Kürdistan Albümü’nün "yakmış" olabileceğini yazdı.

"İddiaya göre MHP İl Başkanı Cihan Kayaalp, bu olayı MHP Genel Merkezi'ne taşıdı. Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek, parti gazetesi Türkgün'de Karaloğlu'na tepki gösterdi. Bir diğer iddiaya göre Soylu, Diyarbakır Anneleri'ne iftar yemeği verdi. Karaloğlu ise Kayaalp'i davet etmedi. Soylu, Kayaalp'i bizzat çağırdı" diye yazan Saymaz, Karaloğlu'nun merkeze çekilmesini, AKP’de Kürt kimliğiyle öne çıkan üst düzey bir yetkiliye sordu.

Konuya ilişkin olarak konuşan yetkili, “AK Parti il teşkilatıyla sıkıntılıydı. Birileri şikâyet etmiş. Karaloğlu, kendi doğruları olan biri. İl teşkilatı onu yönetemediğini düşündü” dedi.

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