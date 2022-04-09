İsmail Saymaz: Türkiye, insanların uyduruk gerekçelerle tutuklanıp pazarlığa konu edildiği, davaların 'ilişki' ile kapatıldığı ülkeye çevrildi

Gazeteci İsmail Saymaz, son olarak Türkiye'de işlenen Cemal Kaşıkçı cinayeti davasının Suudi Arabistan'a devredilmesini örnek göstererek, "AK Parti, iktidarını ayakta tutmak için uluslararası itibarımızı ayaklar altına alıyor" dedi.

Saymaz, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "AK Parti, iktidarını ayakta tutmak için uluslararası itibarımızı ayaklar altına alıyor. Türkiye insanların uyduruk gerekçelerle tutuklanıp pazarlığa konu edildiği, davaların 'ilişki' ile kapatıldığı ülkeye çevrildi. Brunson’da da böyle oldu. Mavi Marmara’da da… Kaşıkçı’da da…" ifadelerini kullandı.

12 Ekim 2018'de Brunson, Türk makamları tarafından "teröre destek vermek"le suçlandı ve 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırmıştı. Bu konu ABD-Türkiye arasında gerilime neden olmuştu. Brunson'ın ev hapsinin ve hakkındaki yurt dışı yasağının da kaldırılmasına hükmedilmiş; hapiste kaldığı süre göz önünde bulundurularak serbest bırakılmıştı.

31 Mayıs 2010'un sabah saatlerinde İsrail Savunma Bakanlığı, işgal altındaki Gazze'ye İHH İnsani Yardım Vakfı ve Özgür Gazze Hareketi'nin organizasyonuyla insani yardım taşıyan Akdeniz'deki 6 gemiye saldırmıştı. İsrail; gemilere denizden ve karadan asker çıkarmıştı. 6 gemiden 5'i büyük bir olay yaşanmadan ele geçirilirken MV Mavi Marmara'da İsrail'i komandolar 10 yolcuyu öldürmüştü. Saldırıda aynı zamanda 50'den fazla aktivist yaralandı. Türkiye, Mavi Marmara saldırısından sonra İsrail'le ilişkilerini sonlandırmıştı. İsrail 2013'te resmen özür dileyip, 30 milyon dolar tazminat ödemişti.