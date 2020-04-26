İsmail Saymaz: Soylu, Albayrak'tan iki kat fazla beğeniye sahip, Erdoğan'la da arasında büyük bir fark yok

Gazeteci İsmail Saymaz, KRT TV canlı yayınında Serdar Akinan'ın sunduğu Ne Oldu programında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ilginin AKP ve MHP tabanında hızla yükseldiğini belirterek Soylu'nun Erdoğan'a rakip olabilecek pozisyona geldiğini söyledi.

Metropoll Araştırma Şirketi'nin AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süleyman Soylu ve Berat Albayrak ile ilgili yaptığı anketin sonuçlarını yorumlayan gazeteci Saymaz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya olan ilginin AKP ve MHP tabanında hızla yükseldiğini ifade etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Erdoğan'a rakip olabilecek pozisyona geldiğini söyleyen İsmail Saymaz, şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan'la arasında büyük bir fark kalmadı"

"Metropoll Araştırma Şirketi Müdürü Özer Sencar ile görüştüm, bu konuyu son anket çalışmasında vatandaşa sormuşlar. Süleyman Soylu AK Parti ve MHP tabanında hiç umulmadık biçimde karşılık buluyor.

Bugüne kadar hiçbir araştırmada erişilmeyen bir yüzdeye erişmiş. Onun istifası bu taban tarafından reddediliyor, geri dönüşü büyük bir onayla kabul ediliyor. Hatta beğenisi AKP'li siyasetçiler arasında Erdoğan'dan sonra geliyor. Erdoğan'la arasında büyük bir fark da bulunmuyor."

"Berat Albayrak kendisini topluma hatırlatmaya çalışıyor"

"Kendisine rakip olarak görülen Berat Albayrak'ın beğenisinin ise iki katı. Bu AK Parti ve MHP tabanında. Günlerdir Berat Albayrak video klipler çekerek ekonomiye dair yayınlıyor. Ve bulunduğu yer nasıl bir yerse bulunduğu yerin arkasında sadece Erdoğan fotoğrafları var. Kendisini topluma hatırlatmaya çalışıyor."