İsmail Saymaz: Sedat Peker'in eşinin ve çocuklarının internet erişimi açılmış

Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV ekranlarında yayınlanan Seda Selek ile Perdenin Önü Arkası programında Sedat Peker ile ilgili iki önemli bilgi paylaştı. Saymaz, internet erişimi kısıtlandığını hatırlatarak, “Bugün öğrendiğim kadarıyla aksi olmuş. Sedat Peker'in eşinin ve çocuklarının internet erişimi açılmış. Tüm evin interneti kesilmişti. Öğrendiğim kadarıyla eşine ve çocuklarına bu izin verilmiş” dedi.

Saymaz'ın gündeme getirdiği ilk iddia organize suç örgütü üyeliğinden yargılanan Döner Kardeşler ile ilgiliydi.

Dava kapsamında yargılanan ve hakkında 40 yıl hapis cezası verilen Emirhan Döner'in Kasım ayında Gürcistan'a kaçmak üzereyken yakalandığını hatırlatan Saymaz, "Emirhan Döner tutuklandıktan sonra 3 Aralık 2021'de tutulu bulunduğu Ardahan Cezaevi'nden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak etkin pişmanlıktan yararlanarak Sedat Peker hakkında itiraflarda bulunacağını bildirdi. Bunun üzerine 6 Aralık 2021 günü SEGBİS üzerinden savcılığa bilgi verdi. Dedi ki 'Ben etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum. Cezamın düşürülmesini ve tutuksuz yargılanmak istiyorum. Bu amaçla Sedat Peker ile ilgili itiraflarda bulunmak istiyorum. Ben kendi yarılandığım, silahla yaralama ve nitelikli yağma suçlarında bu suçları işlerken Sedat Peker tarafından azmettirildim.' şeklinde bir ifade verdi. Bildiğim kadarıyla bu dava 2019'da açılmış bir dava. Emirhan ve kardeşleri bu zamana kadar Sedat Peker'i böyle bir suçtan suçlamamışlar. Bizi azmettirdi dememişler. Son aşamada Gürcistan'a kaçarken, Ardahan'da yakalanınca 'beni Sedat Peker azmettirdi' diyor" ifadelerini kullandı.

"Sağlığı iyi, morali yerinde"

Saymaz, Sedat Peker ile ilgili ikinci önemli gelişmeyi ise şu sözlerle aktardı:

"Geçen hafta konuşmuştuk. Sedat Peker'den bir gün boyunca haber alınamıyor diye. Ben yakın çevresine sordum. Öğrendiğim kadarıyla yakın çevresi dedi ki 'kendisinin sağlığı iyi, morali yerinde, gözaltına alındığı ya da enterne edildiği ile ilgili haberler asılsızdır. Toplantıya çağırılmadı. Başka bir ülkeye gönderilmesi yönündeki bilgiler de doğru değil. Çekirdek ailesi ve çalışma arkadaşlarıyla birlikte kaldığı konutta yaşamına devam ediyor. Uygulanan dijital tecrit koşulları sürüyor. Ailesinin internete erişimi için yaptığı görüşmeler devam ediyor.' denilmişti geçen hafta sorduğum sorular üzerine."

BAE beklentisinin aksi oldu

Bugün yeni bir gelişme olduğunu bildiren Saymaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beklenti şöyleydi; Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri barıştı. Emir Türkiye'ye geldi. Hemen arkasından da Sedat Peker'i gönderirler. Bugün öğrendiğim kadarıyla aksi olmuş. Sedat Peker'in eşinin ve çocuklarının internet erişimi açılmış. Tüm evin interneti kesilmişti. Öğrendiğim kadarıyla eşine ve çocuklarına bu izin verilmiş."

Öte yandan Saymaz, "Benim bildiğim kadarıyla önümüzdeki hafta içerisinde Sedat Peker'in de içinde olduğu bir belgesel çalışması yayımlanacak" dedi.