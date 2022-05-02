İsmail Saymaz: Rize, 20 yılda adım adım Erdoğanistan'a dönüştürüldü

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, "Erdoğan'ın iktidara geldiği seçimden bir gün önce, 2 Kasım 2002'de, eski Başbakan Mesut Yılmaz yanlıları engellediği için giremediği Rize, 20 yılda adım adım Erdoğanistan'a dönüştürüldü." düşüncesini dile getirdi.

Saymaz, bugünkü köşesinde Rize'deki izlenimlerini yazdı. Saymaz, "Fakat sanılıyor ki Rize, Erdoğan hemşerisi olduğu için bolluk içinde yüzüyor. Şehir hızla yoksullaştığından Rizelilerin yüzü gülmüyor. Cumhuriyet'in Rize'ye armağan ettiği Çay-Kur Varlık Fonu'na alındığı beş yıldan beri zarar ediyor. Geçen yıl 503 milyon 849 bin TL zarar açıklandı. Çay-Kur'u AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim'in ağabeyi Yusuf Ziya Alim yönetiyor. Rize'nin en 'liyakatli' ailesi olan Alim'ler bu tercihten ötürü memnundur. Bu yıl Çay-Kur'un 630 kişilik mevsimlik işçi kadrosuna 33 bin 929 kişi başvurdu. İşe girebilen talihliler ise kadro hayali kuruyor. İşçi cephesinde vaziyet böyle. Ya üreticiler? Geçen yıl tonu 2200-2600 TL arasında değişen gübrenin fiyatı 8300 TL'ye yükseldi. Tam üç kat zam yapıldı. Şehir 3,87 TL olan yaş çayın taban fiyatının 8-10 TL'ye çıkmasını istiyor. Erdoğan'dan bir müjde bekleniyor. Rize'de kuyruklar var artık..." ifadesini kullandı.