İsmail Saymaz: Partisi kapatılmış, milletvekillerine dokunulmuş sosyoloji, yüzünü Ankara'dan dağa çevirebilir

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, HDP’nin kapatılması gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. “HDP ve yedeği olan Demokratik Bölgeler Partisi'ni kapatmak, bu sosyolojiyi ortadan kaldırmayacak” diyen Saymaz, “Dahası partisi kapatılmış, milletvekillerine dokunulmuş, belediyelerine kayyum atanmış sosyoloji, yüzünü Ankara'dan dağa çevirebilir. Devlet aklı bu sosyolojiyi siyasi alanda tutmalıdır” görüşünü dile getirdi.

“Kürt seçmen HDP'den terörü sahiplenmesini ve arkalamasını istemiyor. HDP'liler seçmenlerinin bu tutumundan cesaret alarak, PKK'yı açıkça kınayabilmeli ve örgütün silahlarını şartsız gömmesi için rol almalı” sözlerini kaydeden Saymaz, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın Medyascope TV’deki şu sözlerini hatırlattı:

“Barış ve birlikte yaşam dışında seçeneğimiz yoktur. Sorunlarımızı siyasetle, konuşarak çözmek zorundayız. Artık bu çatışmalar, bitmelidir. Bunu da hiçbir dış baskı olmadan kendimiz başarmalıyız.”

Yazının tamamını okumak için tıklayın.