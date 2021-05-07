İsmail Saymaz: Osmanlı'nın mirasına yapılan asıl saygısızlık, tarihi camilerin hazirelerini yandaş tarikatların, AK Partililerin aile mezarlığına çevirmektir

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, türbede ellerini arkada kavuşturduğu gerekçesiyle şikâyet üzerine inceleme başlatılmasını eleştirdiği yazısında, “Kaldı ki Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman'a yönelik asıl saygısızlık, 41 yıldır sağ iktidarlar eliyle yapılıyor” dedi.

Saymaz, İskenderpaşa'nın şeyhi Mehmet Zahit Kotku’nun Süleymaniye Camisi haziresine defnedilmeyi vasiyetinin 13 Kasım 1980'de ölünce Başbakan Yardımcısı Turgut Özal'ın girişimiyle gerçekleştirildiğini hatırlattığı yazısında, “O andan sonra Süleymaniye, Nakşibendilerin, şeyh ailesinin, tarikat üyesi siyasetçilerin aile mezarlığına dönüştü” ifadesini kullandı.

Saymaz, “Fatih'e, Kanuni'ye ve Osmanlı'nın mirasına yapılan asıl saygısızlık, türbenin önünden elleri arkadan bağlı şekilde yürümek değil, tarihi camilerin hazirelerini yandaş tarikatların, Özalların, AK Partili bakan ve belediye başkanlarının aile mezarlığına çevirmektir. Osmanlı'ya karşı en büyük saygısızlık… Beyazıt Camisi Hünkar Kasrı'nı 2011'den beri onarmayan Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün sultan adına kurulmuş bir vakfı gerekçe göstererek Gezi Parkı'na çökmesidir. Bin yıllık Galata Kulesi'ni çalmaktır, asıl saygısızlık” sözlerini kaydetti.

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