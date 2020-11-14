İsmail Saymaz, öldürülen kargo çalışanı Mehmet Ali İbin’i yazdı: Canı ucuz milyonlarca işçi gibi bir çift ayakkabıdan ötürü hayatını kaybetti

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, bugünkü köşesinde dövülerek öldürülen kargo çalışanı Mehmet Ali İbin’i yazdı. Saymaz, İbin’in çalışma arkadaşı Kadir Akbaş’ın ifadesine yer verdiği yazısında, “Canı ucuz milyonlarca işçi gibi bir çift ayakkabıdan ötürü hayatını kaybetti” dedi.

Saymaz, İbin'in öldürülmesine yol açan kargoda ayakkabı olduğunu söyledi. Kargonun üzerinde adres yazmadığını ancak İbin’in yine de kargo sahibine telefon açarak faturayı teslim etmek istediğini hatırlatan Saymaz, İbin’in çalışma arkadaşının olay gününe ilişkin şu sözlerini aktardı:

“Şahin hal ve hareketlerinden anladığım kadarıyla sinirliydi. Aşağıya indim. Hepimiz beklerken, İbin geldi. İbin, ‘Gelin arkaya, kargoyu teslim edeyim' dedi. Şahin, yanındaki iki kişi ve ben aracın arka kısmına geçtik. İbin kargoyu ararken; Şahin, ‘Sizde hep bu oluyor. Sürekli sıkıntı çıkıyor' dedi. İbin ‘Şirketi aramalısınız, ben yazılı adrese teslim ediyorum' dedi. Şahin, İbin'in üzerine yürüdü. İbin, kendisini korumak için Şahin'i durdurdu. Ben ve iki şahıs araya girip yatıştırmaya çalıştık. İbin, o kargoyu buldu. Şahin'in yanına giderek, ‘Bak üstünde adresi yazmıyor. Ben sana bunu nasıl getireyim?' dedi. Ardından Şahin, İbin'in kafasına yumruk attı. Ben yumruğun sesini duydum. İbin yumruğun etkisiyle sırt üstü düştü. Ağzı ve kulağından kan geliyordu. Ben şok geçirdim.”

Saymaz,” Mehmet Ali canı ucuz milyonlarca işçi gibi bir çift ayakkabıdan ötürü hayatını kaybetti” dedi.

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