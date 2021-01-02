İsmail Saymaz: Netflix'te boşuna aramayın; kurbanı olduğunuz katliamları bulamayacaksınız

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Fransa’nın 13 Kasım’da ülkelerinde gerçekleştirilen IŞİD eylemleriyle ilgili çektikleri belgeseli hatırlatarak Türkiye’deki terör eylemlerine dikkati çekti. Reina katliamını hatırlatan Saymaz, hiçbir sanatçı veya yapımcının siyasi iktidarın dış politikasını işlemek durumunda kalacağı için böyle bir girişimde bulunmaya cesaret edemediğinden bahsetti. Saymaz, “Netflix'te boşuna aramayın; kurbanı olduğunuz katliamları bulamayacaksınız” dedi.

“IŞİD'in gerçekleştirdiği terör eylemlerini ele almak için, siyasi iktidarın hatalı dış politikası ve sınır güvenliğindeki zafiyetini işlemek gerektiğinden, hiçbir yapımcı ve sanatçı böyle bir filme yeltenmiyor. Gazeteciler casus ya da ajan diye suçlanma korkusundan ötürü belgesel çekmeyi düşünmüyor” diyen Saymaz, “Kim bilir, belki Fransızlar, belki İsveçliler çeker, biz de o gün izleriz” sözlerini kaydetti.

IŞİD, Türkiye’de 2014 yılından Temmuz 2017'ye kadar Türkiye'de 10 canlı bomba saldırısı, bir bombalı ve üç silahlı saldırı gerçekleştirdi. IŞİD’in Türkiye’de son kitlesel saldırısı olan Reina’da 39 kişi hayatını kaybetmiş, 79 kişi de yaralanmıştı.

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