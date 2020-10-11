İsmail Saymaz Millet-i İbrahim Mescidi'ni yazdı: Tedrisatından geçenler her an bir kanlı eylemin tetikçisi olarak karşımıza çıkabilir

Sözcü yazarı, gazeteci İsmail Saymaz, bugünkü yazısında Konya'nın Sile Mahallesi'nde işlenen bir cinayetin detaylarına yer verdi. 27 yaşında işkence edilerek öldürülen Emrah Ağar ile Ağar'ı öldürmekle suçlanarak tutuklanan Naci Ölmez-Emrah Ölmez kardeşler ile Abdulsamet Demir'in Millet-i İbrahim Mescidi'ne mensup olduklarına dikkati çekti.

Sık sık Türkiye'deki tarikat yapılanmalarına dikkati çeken Saymaz, bir zamanlar Konya Şafak Caddesi'nde bir apartmanın giriş katında faaliyet gösteren mescidin çok önce kapandığını söyleyerek, "Fakat tedrisatından geçenler her an bir kanlı eylemin tetikçisi olarak karşımıza çıkabilir" dedi.

Saymaz devamında ise Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'nde 33, Ankara'da 103 kişinin öldüğü iki canlı bomba eylemini hatırlatarak, "Abdurrahman ve Yunus Emre Alagöz kardeşler de mescit olarak kullandıkları İslam Çay Ocağı'ndan çıkmamış mıydı?" sorusunu gündeme getirdi.

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