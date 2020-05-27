İsmail Saymaz: MHP 51 yıllık tarihinde bir ilke imza attı; Türkeş’in liderlerinden biri olduğu 27 Mayıs darbesi, ilk kez eleştirildi

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Gazeteci İsmail Saymaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 27 Mayıs darbesinin 60. yılında ismi Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak değiştirilen Yassıada'nın açılışında konuşma yapmasına ilişkin, "Türkeş’in liderlerinden biri olduğu 27 Mayıs darbesi, ilk kez eleştirildi, MHP, 27 Mayıs'ın yıl dönümünde hiç açıklama yapmamıştı" dedi.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışını Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte MHP lideri Devlet Bahçeli yaptı.

27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde, adanın açılışında konuşan Bahçe'nin sözlerini Twitter hesabından paylaşan Saymaz, "MHP 51 yıllık tarihinde bir ilke imza attı. Türkeş’in liderlerinden biri olduğu 27 Mayıs darbesi, ilk kez eleştirildi. MHP bugüne dek 27 Mayıs’ın yıldönümünde hiç açıklama yapmamıştı" diye yazdı.

Erdoğan da Türkeş'i andı

Erdoğan, MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'i de andığı konuşmasında,"Sürgüne gönderilen Hindistan'dan idam kararlarının hukuki ve meşru olmadığını belirterek trajediyi engellemek için çırpınan merhum Alparslan Türkeş'i de yad ediyorum" ifadelerini kullandı.