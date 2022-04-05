İsmail Saymaz: Mehmetçiğe eziyeti protesto için canına kıyan Mehmetçik

Gazeteci, Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Şırnak Uludere 5. Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı Gürvil üs bölgesinde görev yapan Azmi Ayverdi’nin 19 Ocak 2021 akşamı saat 19.45'te nöbetteyken hayatına son vermesini kaleme aldı.

Yazısında Ayverdi’nin annesi ile arasında geçen yazışmaya yer veren Saymaz, ayrıca askerin geride bıraktığı şu notu paylaştı:

"Burada bugün son günüm. Benim bunu yapmamın tek amacı, Mehmetçiklere hiç bakılmaması. Bugün senin canına bir şey olmadan kimse kılını kıpırdatmıyor. Her rütbeli kendi hayatında ama asıl ezilen asker. Bunu gören kimse yok. Hakkınızı helal edin."

Azmi Ayverdi’nin annesi ile yaptığı yazışma şöyle: Azmi: Napim anam, belim çok ağrıyo. Duramıyorum yerimde.

Selma: Çok geçmiş olsun. Ne yaptın da o kadar ağrıyor oğlum?

Azmi: 3 gündür paso kar kürüyoruz.

Selma: Ondandır. Bu kadar mı ağrıdı? Sıcak tut kuzum. Allah yardımcın olsun oğlum.

Azmi: Nöbete geldim. İstirahat istedim, vermediler. Üstüne üstlük fırçaladılar.

Selma: Rabbim onlara merhamet versin inşallah kuzum. Yine de kendine çok dikkat et canım.

Azmi: Nerde, yok onlarda vicdan, merhamet yok.

Selma: İnşallah rabbim verir oğlum. Çok mu ağrıyor kuzum?

Azmi: Tamam anam gözün arkada kalmasın.

Selma: Rabbim şafi ismiyle şifa versin inşallah kuzum, duam seninle.

Azmi: Çok ağrıyo anam, yüreyemiyorum. Amin, inşallah anam.

Selma: Elinin iç kısmıyla beline sürerek, besmeleyle 'Ya şafi ya Allah' diyerek ov, iyi gelir inşallah canım.

Azmi: Yaptım anam yaptım.

Selma: İnşallah şifa olur canım.

Azmi: İnşallah anam.

Selma: İnşallah bir an önce biter, gelirsin oğlum.

Azmi: Amin inşallah anam. Dualarını eksik etmeyin anam.

Selma: Kuzum duam seni iyileştirir inşallah kuzum.

Saymaz’ın aktardığına göre; Uludere Cumhuriyet Başsavcılığı, intihara yönlendirme suçundan açtığı soruşturmada, ölüme herhangi bir kişinin sebebiyet verdiği yönünde kanıt olmadığı için kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Şırnak Sulh Ceza Hakimliği, annenin itirazı üzerine 24 Eylül 2021'de kararı kaldırdı. Gerekçede şöyle denildi:

"Ayverdi'nin bel ağrısı şikayetiyle komutanlara kaç kez başvurduğunun, başvuruların sonucunun ne olduğunun ayrıntılı sorulması, olay yerinin hava koşulları dikkate alınarak, revire sevk edilmemesinde kasıt ya da ihmalin olup olmadığının 'görevini kötüye kullanma' suçu kapsamında tartışılması gerekirken, eksik soruşturmaya dayalı olarak verilen karara yapılan itirazın kabulüne..."

Saymaz, olaya ilişkin olarak, “Kimileri angaryaya maruz kalıyor. Kimileri dayak yiyor. Kimileri baskı ve şiddete dayanamayarak, canına kıyıyor. Kışlalardaki kuşkulu ölümlerin asıl gerekçesi, zorunlu askerlik hizmetinin kendisidir. Bu çifte standart son bulmalı, zorunlu askerlik kaldırılmalı ve askerlik bir meslek olmalıdır. Zenginlerin kredi kartıyla tek çekimde ödediği 'vatan hizmetini' Azmiler ne diye canlarıyla ödesin?” görüşünü ifade etti.

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