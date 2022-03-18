İsmail Saymaz: Mahalle marketi basmak kolay, Bakan Ersoy'un ETS'si de basılacak mı?

Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV’de kaleme aldığı bugünkü yazısında, “Mahalle marketi basmak kolay, Bakan Ersoy'un ETS'si de basılacak mı?” diye sordu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a ait olan ETS Ersoy Turistik Tesisleri Anonim Şirketi'nin iki yıl önce Katma Değer Vergisi (KDV) indirimini uygulamadığına dikkati çeken Saymaz, yazısında şunları kaydetti:

“Tarih: 22 Ocak 2020. S.C. adlı vatandaş ETS Tur üzerinden Voyage Sorgun Otel'in erken rezervasyonundan yararlandı. 27 Eylül-3 Ekim 2020 arasında rezervasyon yaptırdı. Altı gecelik konaklama için KDV dahil 7489 TL ödedi. Cumhurbaşkanlığı 31 Temmuz 2020'de salgından etkilenen sektörlere destek için KDV'yi yüzde 8'den 1'e indirdi. S.C., tatil dönüşü ETS'yi arayarak, KDV farkının iadesini istedi. Özel okulların KDV farkını velilere ödediğini hatırlattı. ETS yetkilileri ise ‘Her şey dahil anlaşmışsınız. İade gerçekleştirmeyeceğiz. İndirimde sektörel farklılıklar olabilir’ dedi.

S.C., Ankara 7. Tüketici Mahkemesi'nde dava açtı. ETS'den gönderilen savunmada, sözleşmenin KDV oranındaki değişiklikten bağımsız olduğu savunuldu. ;’Nasıl vergi oranlarında artırıma gidilmesi halinde daha fazla talep edilemeyecekti ise vergi oranındaki azalma nedeniyle sözleşmeden doğan borç değişmeyecektir’ denildi.

Savunma fayda etmedi ve mahkeme S.C.'yi haklı buldu. S.C.'ye indirimden kaynaklı 485 TL ödendi. Bu karar yalnızca ETS'den yararlanan turistleri değil, bütün 84 milyonu ilgilendiriyor. Çünkü Cumhurbaşkanlığı KDV'yi indirirken, Bakan Ersoy'un ETS'si indirimi uygulamıyor.

Bakan Ersoy, karar versin. Kime hizmet ediyor? Devlete mi, ETS'ye mi?

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, gıdadaki KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesini etiketlere yansıtmayan marketlere ceza kesileceğini söyledi. Kimi marketler denetleniyor, baskına uğruyor ve ceza yiyor. Arkalarında bir bakan yok diye mi! Merak ediyorum: Ersoy'un ETS Tur'una geçmişe dönük ceza verilecek mi?”

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