İsmail Saymaz: Kürsüdeki AK Partili vekil, Trabzonlu çocuğun babasının avukatı çıktı

Gazeteci İsmail Saymaz, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Trabzon’da kürsüde mikrofon verdiği çocuğun hapiste olan babasının avukatının o gün o sahnede olduğunu yazdı.

Küçük çocuğun babasını hapisten çıkarmasını istediği sırada Erdoğan’ın “Avukat burada” diyerek işaret ettiği AKP Trabzon Milletvekili Salih Cora'nın, 2015 yılında hapisteki babanın avukatlığını yaptığını belirtti.

“Peki, Bülent G. neden yıllardır tutuklu bulunuyor?” diyen Saymaz, devamında şunları kaydetti:

“Bülent G.'nin 21 eylemden toplam 21 yıl 92 ay 90 gün kesinleşmiş cezası var. Yani, 29 yıldan bir ay eksik. Bülent G.'nin kabarık bir sabıka kaydı görünüyor. Hayli kriminal biri... Örneğin, 27 Temmuz 2010 günü Trabzon'un en kalabalık noktası olan Uzun Sokak'ta, suç örgütü lideri Şeniz Dervişoğlu Grubu'ndan İ.G.'ye ruhsatsız silahla ateş etti. Ardından iki arkadaşının kullandığı araçla kaçtı. İ.G. ayağından vuruldu. Kalabalıktan üç kadın ve bir erkeğin ayaklarına kurşun isabet etti. İki kadının ayaklarında sıyrıklar oluştu. Trabzon 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen bu davada Bülent G.'nin avukatlığını sonradan AK Parti Trabzon Milletvekili olan Cora yaptı. Bülent G.'ye sekiz ayrı yaralama ve ruhsatsız silah bulundurmak suçundan 15 yıl hapis cezası verildi.

Bülent G.'nin karıştığı başka suçlar var. Örneğin, 24 Mart 2011'de Trabzonspor Bulvarı'nda ruhsatsız silahla birden çok ateş etmek. Ya da 8 Şubat 2010'da misafirliğe gittiği evden telefon çalmak. Çömlekçi Mahallesi'nde 2 Temmuz 2009'da alkollüyken yedi-sekiz el ateş etmek. Trabzon Cezaevi'ne 12 Temmuz 2008'de esrar sokmak. Trabzon Havalimanı'nda 8 Ocak 2009'da ruhsatsız silah ve mermiyle yakalanmak. 23 Mart 2006'da araçla seyir halinde ateş etmek. 2005'te tehditle haksız menfaat sağlamak.”

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